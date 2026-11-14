Szwecja wygrywa z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Horror w drugiej połowie meczu

Mecz Szwecja - Bośnia i Hercegowina. Viktor Gyokeres strzela dwa gole z rzutów karnych

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie i błyskawicznie narzucili rywalom swoje warunki. Już w 5. minucie na listę strzelców wpisał się Daniel Svensson, zapewniając Szwedom prowadzenie na samym starcie rywalizacji. Była to zaledwie zapowiedź kolejnych ciosów ze strony miejscowej drużyny, w której pierwsze skrzypce grał niezatrzymany dla bośniackiej obrony Viktor Gyokeres. Występujący w Arsenalu snajper po raz pierwszy pokonał bramkarza z rzutu karnego w 11. minucie, a w doliczonym czasie pierwszej połowy ponownie ustawił piłkę na jedenastym metrze i znów skutecznie wykończył akcję.

Rozmiary prowadzenia gospodarzy przed przerwą mogły być jeszcze bardziej okazałe. W 23. minucie piłkę w siatce umieścił Alexander Isak, jednak sędziowie anulowali to trafienie z powodu pozycji spalonej. Nawet bez tego gola trzybramkowa zaliczka i wynik 3:0 po pierwszej części gry stawiały Szwedów w niezwykle komfortowej sytuacji przed drugą odsłoną spotkania.

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Po wyjściu z szatni obraz gry uległ całkowitej zmianie, co przyniosło niespodziewane emocje. Odmieniona reprezentacja Bośni i Hercegowiny szybko ruszyła do ataku, a efekty przyszły już w 48. minucie po trafieniu Armina Gigovicia. Zdobyta bramka wyraźnie napędziła przyjezdnych do dalszej walki. Kolejny cios padł w 62. minucie, kiedy to Sead Kolasinac zdobył gola kontaktowego na 3:2 i na nowo otworzył losy tej rywalizacji.

Taki obrót spraw wprowadził ogromną nerwowość w szeregi gospodarzy oraz zgromadzonych na trybunach kibiców. Drużyna Szwecji całkowicie straciła wcześniejszą kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami i musiała skupić się na rozpaczliwej defensywie. Choć Bośniacy do ostatnich minut usilnie dążyli do wyrównania, to Szwedzi zdołali utrzymać skromne zwycięstwo 3:2, płacąc za to ogromnym stresem w drugiej części pojedynku.

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