Eliminacje mistrzostw Europy koszykarek. Biało-czerwone z pierwszą porażką

Porażka na starcie drugiego etapu

Polska reprezentacja rozegrała spotkanie drugiej kolejki w ramach decydującej fazy kwalifikacyjnej. Podopieczne trenera zmierzyły się w Podgoricy z drużyną Czarnogóry w ważnym meczu grupy I. Spotkanie ostatecznie zakończyło się przegraną biało-czerwonych z wynikiem 56:61. W nadchodzący wtorek polskie koszykarki zagrają w Gorzowie Wielkopolskim z utytułowanym zespołem Turcji.

Tureckie koszykarki to siódma drużyna ostatnich mistrzostw Starego Kontynentu z 2025 roku oraz uczestniczki wrześniowych mistrzostw świata w Berlinie. W swoim drugim spotkaniu reprezentacja Turcji pewnie pokonała w Rydze zawodniczki Izraela 76:67. Rewanżowe starcia w tej grupie zostały zaplanowane w kalendarzu na luty 2027 roku. Sam turniej finałowy mistrzostw Europy rozegrany zostanie z kolei w czerwcu.

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Polskie zawodniczki bardzo dobrze zaprezentowały się w pierwszej fazie kwalifikacji, gdzie wygrały wszystkie mecze w grupie C. Biało-czerwone dwukrotnie pokonały reprezentacje Słowacji 62:55 i 63:55, Rumunii 86:41 i 75:50 oraz Cypru 96:52 i 90:48. Izrael również zakończył wczesny etap z doskonałym bilansem sześciu wygranych spotkań, a Czarnogóra wygrała cztery z sześciu potyczek. Zespół Turcji nie musiał rywalizować w pierwszej rundzie ze względu na udział w tegorocznych mistrzostwach świata w 2026 roku.

W decydującym etapie kwalifikacji do czempionatu Starego Kontynentu wystąpią łącznie dwadzieścia cztery narodowe reprezentacje. Awans na przyszłoroczny turniej uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej z sześciu czterozespołowych grup. Gospodarzami turnieju finałowego będą Belgia, Szwecja, Finlandia oraz Litwa, które połączono w grupę, lecz jej wyniki nie mają znaczenia sportowego. Polska po raz ostatni uczestniczyła w turnieju finałowym w 2015 roku, a mistrzostwo Europy wywalczyła w 1999 roku.