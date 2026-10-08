Wyjątkowe wyznanie Macieja Kurzajewskiego w dniu urodzin Kasi Cichopek. "Kocham cię"

Maciej Kurzajewski publicznie składa życzenia Kasi Cichopek

Katarzyna Cichopek w dniu swoich urodzin zaprezentowała się w mediach społecznościowych w eleganckiej kreacji, deklarując chęć świętowania. Pod jej wpisem posypały się życzenia od przyjaciół i fanów. Szczególną uwagę zwrócił jednak komentarz Macieja Kurzajewskiego, który w niezwykle czuły sposób zwrócił się do partnerki, dając dowód na to, jak bardzo jest dla niego ważna.

Kochanie, jesteś najpiękniejszym prezentem od życia! Sto lat Kasieńko! Kocham cię

Było to jedno z najbardziej romantycznych i osobistych wyznań miłosnych, jakie Maciej Kurzajewski złożył Kasi Cichopek na forum publicznym.

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Kasia Cichopek w doskonałym nastroju

Sama Katarzyna Cichopek promieniała w dniu swoich urodzin, co chętnie relacjonowała w sieci.

Solenizantka się melduje. Plan na dziś: świętować! Dzięki za wszystkie życzenia - jesteście kochani!

Wcześniej, gwiazda "M jak miłość" podzieliła się ze swoimi obserwatorami głębszą refleksją na temat swojego obecnego stanu ducha.

Dziś czuję to wyraźnie: mam moc, mam siłę, mam energię. Nie potrzebuję hałasu, żeby wiedzieć, ile jest we mnie światła. Spokój w środku, uśmiech na twarzy

Warto zaznaczyć, że radosne posty aktorki pojawiły się tuż po kolejnej rozprawie sądowej przeciwko Paulinie Smaszcz, by byłej żonie Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek oskarża ją o naruszenie dóbr osobistych. We wtorek (6 października) sądzie w charakterze świadków wystąpili Maciej Kurzajewski i Anna Mucha. Jednak w dniu urodzin, para skupiła się wyłącznie na świętowaniu, a miłosne wyznanie Kurzajewskiego z pewnością sprawiło, że Kasia Cichopek czuła się wyjątkowo.

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Maciej Kurzajewski wydał oficjalne oświadczenie

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