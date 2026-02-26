Poruszający gest Joanny Kurowskiej nad urną. Tak pożegnała Bożenę Dykiel

Wzruszające pożegnanie jednej z najpopularniejszych polskich aktorek odbyło się 25 lutego w Warszawie. Msza święta w intencji Bożeny Dykiel rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Po nabożeństwie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Artystka spoczęła w sąsiedztwie grobu Edwarda Linde-Lubaszenki, którego pogrzeb miał miejsce zaledwie dzień wcześniej. W ostatniej drodze gwieździe towarzyszyły tłumy, w tym ekipa serialu "Na Wspólnej" oraz wyraźnie poruszona śmiercią koleżanki Joanna Jabłczyńska.

Skandal na pogrzebie Bożeny Dykiel. Ksiądz musiał interweniować

Rodzina zmarłej wystosowała przed uroczystością specjalny apel, prosząc żałobników o wsparcie datkami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach zamiast kupowania kwiatów. Mimo tej prośby świątynia wypełniła się licznymi wieńcami przyniesionymi przez przyjaciół i bliskich. Niestety, podniosłą atmosferę zakłócił incydent z udziałem zgromadzonych osób. W trakcie nabożeństwa kilkukrotnie rozbrzmiały dzwonki telefonów komórkowych, co skutecznie zagłuszało słowa kapłana. Sytuacja była na tyle poważna, że duchowny musiał przerwać kazanie i zaapelować do wiernych o natychmiastowe wyłączenie urządzeń elektronicznych.

Ceremonia obfitowała w chwytające za serce momenty, widoczne nie tylko w treściach pożegnalnych szarf. Szczególną uwagę zwróciło zachowanie grupy żałobników, w tym Joanny Kurowskiej, już po opuszczeniu murów kościoła. Przyjaciele aktorki, zamiast oddalić się w ciszy, podeszli bezpośrednio do samochodu, w którym znajdowała się urna z prochami. W geście ostatecznego pożegnania dotykali urnę, co dla wielu obserwatorów było sceną wyrażającą więcej emocji niż tysiąc słów.

