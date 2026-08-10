Wnuczka Krystyny Jandy prosi internautów o pieniądze. Cel zbiórki jest wyjątkowy

Krystyna Janda wie już, kto ją zastąpi w teatrze

Krystyna Janda to bez wątpienia ikona polskiej kinematografii. Przez dziesięciolecia sumiennie budowała swoją pozycję, stając się jedną z najważniejszych artystek w naszym kraju. Jej praca spotkała się z wieloma wyróżnieniami, a w środowisku teatralno-filmowym oraz wśród fanów budzi powszechny szacunek.

Podobną drogę wybrała jej starsza córka. Maria Seweryn to osoba, która w przyszłości weźmie na swoje barki artystyczny spadek po swojej matce. Będzie musiała zająć się między innymi teatrami założonymi przez Jandę. Artystka jest także matką dwóch synów z jej drugiego związku, w którym jej mężem był Edward Kłosiński. Adam jest z wykształcenia fizykiem. Z kolei Andrzej studiował amerykanistykę, ale zajął się grafiką komputerową, specjalizując się chociażby w plakatach do spektakli teatralnych.

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Wnuczka Krystyny Jandy założyła zbiórkę w sieci! Na co zbiera?

Artystycznego zacięcia nie brakuje również w kolejnym pokoleniu rodziny. Córki Marii Seweryn i fotografa Roberta Jaworskiego to kolejne osoby związane ze sztuką. Lena Jaworska to obecnie 29-letnia studentka na czwartym roku reżyserii w katowickiej Szkole Filmowej, a także autorka scenariuszy. Zdążyła już odnieść pierwsze sukcesy w tej branży.

Jej siostra, 22-letnia Jadwiga Jaworska, bardziej interesuje się produkcją. Do tej pory zdobywała doświadczenie na planach filmowych, gdzie pełniła funkcje rekwizytorki, kostiumografki oraz asystentki kierownika produkcji. To właśnie Jadwiga postanowiła wesprzeć swoją siostrę w zdobyciu środków niezbędnych do stworzenia filmu dyplomowego pod tytułem „Wyrwizęby”. Utworzyła w sieci specjalną zbiórkę, aby pozyskać fundusze od internautów.

Udało nam się zgromadzić zdecydowaną większość potrzebnego budżetu, a przy waszej pomocy będziemy w stanie pokryć brakujące koszty, takie jak paliwo, wynajem podnośnika, wynajem pojazdu grającego oraz część wyżywienia. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie mieli chęć nas wesprzeć - każdy piątak przybliża nas do wymarzonego filmu - można przeczytać w opisie zbiórki.

Zbiórka zakłada uzbieranie sześciu tysięcy złotych, a brakuje już naprawdę niewiele do osiągnięcia celu. Sama Krystyna Janda zdecydowała się wesprzeć starania wnuczki i przelała na ten cel kwotę dwóch tysięcy złotych.

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