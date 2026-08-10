Tamar Svetlin odchodzi z Korony Kielce. Dokąd trafi słoweński pomocnik?

Rekordowy transfer w Koronie Kielce

Słoweński pomocnik podpisał oficjalny kontrakt z zespołem AS Saint-Etienne. Umowa z francuskim drugoligowcem będzie obowiązywać przez najbliższe cztery lata. Według informacji podawanych przez media, klub z Kielc zarobi na tej transakcji podstawową kwotę rzędu 2,5 miliona euro. Po spełnieniu określonych w porozumieniu warunków dodatkowych, łączna suma transferu może wzrosnąć do 3 milionów euro. Oznacza to najdroższą sprzedaż w dziejach świętokrzyskiej drużyny.

Svetlin trafił do zespołu z województwa świętokrzyskiego w lipcu 2025 roku z ekipy NK Celje. W swojej ojczyźnie świętował zdobycie krajowego pucharu w sezonie 2023/24 oraz mistrzostwa w rozgrywkach 2024/25. W polskiej lidze szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Jacka Zielińskiego. W ubiegłym sezonie wystąpił w 36 meczach ekstraklasy i Pucharu Polski, notując dwa trafienia oraz jedną asystę.

"Po raz pierwszy w życiu wyjechałem z domu, ale tutaj od samego początku czułem się jak u siebie. A to wszystko dzięki wam – kibicom. Nigdy w życiu nie czułem się tak kochany, jak w Kielcach. Na boisku zawsze dawałem z siebie wszystko i starałem się odwdzięczyć Wam choć za małą część miłości, którą mi okazaliście" - podkreślił 25-letni piłkarz.

Kto interesował się słoweńskim zawodnikiem?

Zanim rozpoczęły się obecnie trwające rozgrywki, Słoweniec znajdował się na celowniku mistrza kraju. Władze Lecha Poznań przejawiały duże zainteresowanie pozyskaniem kreatywnego pomocnika. Ostatecznie działaczom obu polskich klubów nie udało się osiągnąć zadowalającego porozumienia. Gracz zdecydował się na kierunek francuski, wybierając ofertę zasłużonego klubu z zaplecza tamtejszej elity.

Zmiana barw klubowych stanowi dla zawodnika ogromny krok w rozwoju profesjonalnej kariery. Przenosiny do francuskiej ligi to dla niego szansa na rywalizację w niezwykle wymagającym i fizycznym środowisku. Korona Kielce otrzymała natomiast potężny zastrzyk finansowy, który znacząco podreperuje klubowy budżet. Działacze będą musieli jednak szybko znaleźć wartościowego zastępcę do środkowej linii boiska.