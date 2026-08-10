Była królową TVP i zniknęła na lata. Nowakowska nie narzekała na brak zajęć

Ida Nowakowska powraca na antenę jako jedna z najjaśniejszych gwiazd jesiennej ramówki telewizji Polsat. Prezenterka telewizyjna poprowadzi nowy format "Hitster" i sprawdzi się jako uczestniczka w kultowej produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Ja z wykształcenia wyższego jestem aktorką. Miałam okazję tam się tak wyżyć! Zrobić rzeczy, o których naprawdę myślę, że aktorzy nawet nie marzą. 10 wcięleń, 10 postaci, które są tak ekstremalnie różne, inne! I do tego oczywiście bardzo wysoko postawiona poprzeczka wokalna, bo to jest edycja samych wokalistów, dosłownie nauczycieli wokalu - zachwycała się w rozmowie z Eską.

Wcześniej Ida Nowakowska była związana z konkurencyjnymi stacjami. Zaczynała w TVN-ie, jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej praca w Telewizji Polskiej, gdzie działała od 2019 do 2024 roku. Gwiazda prowadziła liczne formaty, tj. "You Can Dance. Nowa generacja", "The Voice Kids" oraz "Pytanie na śniadanie", jak również imprezy na żywo. W rozmowie z Eską Nowakowska zapewniła, że choć po rozstaniu z TVP rzeczywiście nie było jej na ekranach, nie narzekała na brak zajęć. Wręcz przeciwnie - była bardzo zajęta.

Ida Nowakowska wraca do telewizji! Dlaczego nie była na ślubie Brzozowskiego?

Po rozstaniu z TVP Nowakowska nie narzekała na brak zajęć

Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyjaśniła, że choć nie było jej na ekranie, miała co robić. Gwiazda była zaangażowana w liczne projekty zagraniczne.

Pracowałam w innych krajach, wiesz? Telewizyjnie robiłam duży projekt telewizyjny – kolejną edycję programu, który jest w wielu krajach transmitowany, w mniej więcej siedmiu. Jest bardzo popularny. Pewnie wiesz, w jury siedzi Placido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli i jego rodzina jest częścią tego programu również, więc naprawdę gwiazdy z najwyższej półki!

Otwarcie przyznała też, że bawi ją, gdy przerwę od telewizji traktuje się w jej przypadku jako przerwę od pracy.

To jest takie śmieszne u nas, bo wydaje mi się, że jak znikasz z telewizji, to tak jakbyś niczego nie robiła, nie robił. Dużo osób mnie pyta: "Wracasz do pracy?", a ja miałam tak zapracowane dwa lata, że ledwo co żyłam! (śmiech) Tylko wiesz, pracowałam gdzieś indziej, przyjmowałam zagraniczne projekty. W Los Angeles tak jak mówiłam cały czas kontynuuję te rzeczy, o których mam nadzieję, że będę mogła niebawem powiedzieć. Też w Czechach robiłam przepiękny choreograficzny projekt, gdzie robiłam i choreografię, i tańczyłam z gwiazdami i z Paryża, i z Warszawy, z teatrów wielkich, z Opery Narodowej naszej tutaj. Więc muszę powiedzieć, że było to takie bardzo dla mnie takie artystyczne, wiesz?

Artystka podkreśliła, że projekty, których się podjęła, były bardzo rozwijające. Umożliwiły jej połączenie wszystkich pasji - od tańca, po muzykę.

Wszystko, co robię, uważam, że jest bardzo artystyczne i staram się zawsze przeplatać moje doświadczenie z teatru, z telewizji. Lubię, jak się dużo dzieje. Ale te lata były takie troszkę inne rzeczywiście przez to, że nie prowadziłam tak wiele programów, jak już to właśnie za granicą. I to też mi się wydaje, że było bardzo dobre. Pan Bóg wie, co robi, bo tak na nowo się rozenergetyzowałam, kontynuowałam rzeczy, których nie miałam wcześniej okazji kontynuować, właśnie jeśli chodzi o aktorstwo i o wokal. Więc dużo nowości jesienią nie tylko w Polsacie, ale też u Idy, o tak mogę powiedzieć!