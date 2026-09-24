Wiśniewski wystąpi z Mandaryną w "Tańcu z Gwiazdami". Wokalistka postanowiła zaryzykować

Mandaryna świetnie radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku wspólnie z Krystianem Rzymkiewiczem uplasowała się na podium tabeli. Wszyscy fani wokalistki z niecierpliwością wyczekują odcinka rodzinnego, w którym, jak wyjawiła nam już podczas ramówki, planuje zatańczyć z synem Xavierem.

Bardzo bym chciała, żeby Xavier ze mną zatańczył, ale zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast, no... przed tym odcinkiem rodzinnym jeszcze są inne odcinki, więc zobaczymy - mówiła nam w sierpniu tego roku.

Klątwa Wiśniewskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Okazuje się jednak, że syn piosenkarki nie będzie jedynym gościem, który uświetni planowany spektakl. Artystka w rozmowie z nami zapowiedziała, że tak jak odczarowała niebieską sukienkę, tak zamierza zwalczyć klątwę Wiśniewskiego w "Tańcu z Gwiazdami", a lider Ich Troje, choć zarzekał się, że tego nie zrobi, zaśpiewa dla niej i Xaviera.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Wiśniewski zaśpiewa dla Mandaryny!

Jeszcze kilka tygodni temu Michał Wiśniewski deklarował podczas koncertu, że pod żadnym pozorem nie zaśpiewa dla Marty w "Tańcu z Gwiazdami", przypominając o swojej klątwie.

Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w "Tańcu z Gwiazdami" trzy razy. Oczywiście, ku*wa, nie tańczyć. Śpiewałem "A wszystko to, bo ciebie kocham", "Zawsze z tobą chciałbym być". Za każdym razem, jak wychodziłem i śpiewałem dla jakiejś pary, ta para odpadała. Ku*wa. Wszyscy więc mnie pytają, czy zaśpiewam dla Mandaryny. Nie, nie zaśpiewam. To by oznaczało błyskawiczne odpadnięcie z konkursu - powiedział, wywołując śmiech wśród publiczności.

Zakochani znaleźli na to sposób. Mandaryna w rozmowie z Eską wyjawiła, że partner zadba o oprawę muzyczną jej występu z synem, a w odcinku rodzinnym na ogół przecież nikt nie odpada.

Tak zrobi właśnie [zaśpiewa]. Nie wiem, czy odczarujemy klątwę, bo w odcinku rodzinnym się nie odpada. (śmiech) Chociaż tego nie wiemy! Myślę, że akurat ten tydzień i ten odcinek będzie dla wszystkich jakąś taką wielką przyjemnością i trochę to ciśnienie się zluzuje, ponieważ będą nasi bliscy, którzy będą się z nami prezentować, bawić, tańczyć. Mamy nadzieję, że pokażemy to, co nam w trójkę w duszy gra. To jest taki wyjątkowy odcinek i jedyny moment na to, żeby pokazać siebie też inaczej - potwierdziła w wywiadzie dla ESKA.pl.