Koszykarskie derby Śląska na otwarcie ekstraklasy. Kto zgarnie punkty w Gliwicach?

Derby Śląska na starcie ekstraklasy

Euvic GTK Gliwice rozegra pierwszy mecz nowego sezonu ekstraklasy koszykarzy przeciwko MKS Dąbrowa Górnicza. Spotkanie odbędzie się 4 października 2026 roku w dużej PreZero Arenie w Gliwicach, mogącej pomieścić kilkanaście tysięcy widzów. Na co dzień gospodarze korzystają z mniejszego obiektu w sąsiedztwie.

Władze obu klubów zapowiadają wyjątkowe widowisko, zachęcając kibiców do stworzenia niesamowitej atmosfery. Spotkania pomiędzy GTK a MKS od lat dostarczają wielu sportowych emocji, a inauguracyjne starcie w dużej hali dodatkowo podnosi stawkę.

"Chcemy, by to było wielkie wydarzenie i święto koszykówki dla całego regionu" – powiedział prezes gospodarzy Stanisław Mazanek.

"Wiemy, że przyjedzie dużo kibiców MKS. Zapewniamy super atmosferę, super miejsce i super promocję. Zapełnijmy ten obiekt do ostatniego miejsca i bawmy się podczas meczu" – zapraszał Mazanek wspólnej konferencji prasowej.

Jakie cele stawiają trenerzy?

MKS Dąbrowa Górnicza, który w ubiegłym sezonie awansował do fazy play off, mierzy wysoko. Trener gości, Artur Gronek, dysponował pełnym składem od 15 sierpnia, co pozwoliło uniknąć większych urazów. Szkoleniowiec zapowiada, że da szansę młodym zawodnikom i liczy na solidny wynik.

Z kolei szkoleniowiec GTK Gliwice, Serb Nebojsa Vidić, zmagał się z nieobecnością graczy powołanych do kadr narodowych oraz drobnymi kontuzjami. Zespół z Gliwic, który zakończył minione rozgrywki na 15. pozycji, zamierza dobrze otworzyć sezon, choć szkoleniowiec podkreśla trudność derbowej rywalizacji.

"My się zawsze specjalnie przygotowujemy na spotkanie z GTK. To dla nas takie osobne zawody. Chcemy w tym sezonie wziąć udział w turnieju o Puchar Polski i walczyć o jak najlepsze miejsce przed play off" – zaznaczył.

"Jaki to jest zespół i jakie są indywidualności, to dowiemy się za dwa miesiące, kiedy przyjdzie monotonia bycia ze sobą czy jakiś trudniejszy moment. Nie chcę, żeby młodzi byli okazyjnie na boisku, kiedy wynik jest rozstrzygnięty. Chciałbym, by dostali szansę, a czy ją wykorzystają – zależy od nich" - powiedział szkoleniowiec Dąbrowian Artur Gronek.

"Tak naprawdę nadal nie wiem, co ten zespół naprawdę potrafi pokazać na boisku. Wiem, czym są te derby regionu. To świetnie, że możemy zagrać to spotkanie w tej dużej hali. Oczywiście będziemy chcieli wygrać, by dobrze otworzyć sezon. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami trudne zadanie" – wspomniał Serb.

"Jesteśmy bardzo zmobilizowani, cały czas poprawiamy swój system gry. Staramy się to spokojnie dopracować. Derby są dla nas bardzo ważne. Grałem w czterech takich konfrontacjach, każda była wyjątkowa, rozgrywana pod dużym „napięciem”. Tylko jedną udało się nam wygrać. Zwycięstwo smakowało wyjątkowo, teraz chcemy to powtórzyć. Rozpoczęcie sezonu w dużej arenie spotkaniem z MKS dodaje motywacji i determinacji" – powiedział.