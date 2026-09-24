Ślęza Wrocław celuje w pierwszą czwórkę. Kto poprowadzi zespół do sukcesu?

Trudny początek sezonu koszykarek Ślęzy Wrocław

Drużyna z Dolnego Śląska rozpoczęła już zmagania w nowych rozgrywkach, walcząc o Superpuchar Polski. Inauguracja nie ułożyła się po myśli zespołu, ponieważ Lotto AZS UMCS Lublin pewnie pokonał wrocławianki 78:60. Trener Arkadiusz Rusin zwrócił uwagę na brak liderki na parkiecie, co wynika z licznych roszad personalnych przed startem sezonu. Zmiany zaszły na kluczowych pozycjach, a budowa składu napotkała nieoczekiwane trudności organizacyjne w sierpniu.

Do ekipy dołączyły nowe zagraniczne zawodniczki, w tym Amerykanki Ameryst Alston i Deyona Gaston oraz Szwedka Meryem Gultekin. W zespole pozostały Aleksandra Mielnicka, Zuzanna Kulińska oraz wracająca po długiej przerwie Weronika Gajda. Jej obecność ma zapewnić cenne doświadczenie, które pomoże ustabilizować grę drużyny w kluczowych momentach wyrównanych spotkań ligowych.

"Może tych zmian nie było wiele, ale były na kluczowych pozycjach. Trochę mieliśmy też pecha, chyba tak to możemy nazwać, bo dwie zakontraktowane koszykarki na kluczowe pozycje nie dołączyły jednak do nas i trzeba było szukać zmienniczek, co w sierpniu nie jest łatwe. Takie turbulencje nam towarzyszyły w okresie przygotowawczym i musimy teraz jakoś sobie to wszystko poukładać, a czasu nie ma" - przyznał w rozmowie z PAP Rusin.

Kiedy Ślęza Wrocław zagra z Wisłą Kraków?

Poważnym osłabieniem wrocławskiego zespołu jest absencja Ketii Vihmane. Łotyszka nabawiła się urazu pleców i nie wystąpi w pierwszych tygodniach zbliżających się rozgrywek ekstraklasy. Szkoleniowiec podkreśla, że jej powrót na pozycję rozgrywającej będzie ogromnym wzmocnieniem, ułatwiającym realizację ambitnych celów. Włodarze klubu niezmiennie celują w awans do pierwszej czwórki mistrzostw Polski koszykarek.

Pierwsze spotkanie ligowe w nowym sezonie Ślęza Wrocław rozegra na wyjeździe 26 września z Wisłą Kraków. W październiku drużynę czeka niezwykle intensywny kalendarz, obejmujący około dziesięciu meczów, w tym starcia w europejskich pucharach. Arkadiusz Rusin przewiduje, że walka w lidze będzie bardzo wyrównana, a faworytami do medali pozostają świetnie przygotowane ekipy z Gorzowa, Poznania i Lublina.