GKS Katowice pokonuje Radomiaka Radom 3 do 1. Jak przebiegała rywalizacja w Ekstraklasie?

GKS Katowice wygrywa starcie z Radomiakiem

Spotkanie zakończyło się ostatecznym wynikiem 3:1 na korzyść gospodarzy. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała sukcesu miejscowych graczy. Goście z Mazowsza wyszli na prowadzenie w trzydziestej siódmej minucie rywalizacji. Strzelcem jedynej bramki dla przyjezdnych okazał się napastnik Ibrahima Camara. Do przerwy to piłkarze gości kontrolowali przebieg wydarzeń na śląskim boisku.

Sytuacja na placu gry zmieniła się diametralnie w drugiej części rywalizacji. W pięćdziesiątej ósmej minucie doszło do niezwykle pechowej interwencji w polu karnym gości. Piłkę do własnej bramki skierował niefortunnie gracz Radomiaka Abdoul Tapsoba. Samobójcze trafienie dodało wiatru w żagle miejscowym piłkarzom. Wyrównanie wyniku zmotywowało gospodarzy do dalszych, bardzo intensywnych i owocnych ataków.

Jak padły kolejne bramki w Ekstraklasie?

Gospodarze kontynuowali skuteczne akcje ofensywne po zdobyciu gola wyrównującego. Zaledwie osiem minut później na listę strzelców wpisał się Ilja Szkurin, dając swojej drużynie upragnione prowadzenie. Mecz prowadzony przez sędziego Patryka Gryckiewicza z Torunia oglądało z trybun dokładnie 10 155 widzów. Obie strony grały bardzo ostro przez całe dziewięćdziesiąt minut. Arbiter musiał ukarać żółtymi kartkami łącznie aż dziewięciu zawodników obu drużyn.

Końcówka spotkania przyniosła definitywne rozstrzygnięcie losów tego ligowego pojedynku. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry ostateczny wynik ustalił Bartosz Nowak. Trenerzy obu zespołów wykorzystali w drugiej połowie po pięć regulaminowych zmian w swoich składach. Ostatecznie trzy punkty pozostały w Katowicach po bardzo zaciętym widowisku. Stanowi to bardzo ważny rezultat w kontekście aktualnej tabeli piłkarskiej.