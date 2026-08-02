Miss Polski 2026 - WYNIKI. Kto zostanie najpiękniejszą kobietą w Polsce? Trwa finał plebiscytu

Gala Miss Polski 2026
Już wkrótce poznamy nową Miss Polski. Korona, którą przez ostatni rok nosiła Oliwia Mikulska, zmieni właścicielkę. Obecna laureatka niedawno reprezentowała nasz kraj podczas prestiżowego konkursu Miss Supranational 2026, a zaledwie dwa dni po zakończeniu międzynarodowej rywalizacji oficjalnie przekaże tytuł swojej następczyni. W tegorocznym finale Miss Polski o koronę walczą 24 kandydatki reprezentujące wszystkie województwa. Każda z nich wywalczyła miejsce w finale podczas regionalnych eliminacji, co już samo w sobie stanowiło ogromny sukces. Podczas gali finałowej uczestniczki zaprezentują się w kilku odsłonach: od strojów kąpielowych, przez eleganckie suknie wieczorowe, aż po zachwycające kreacje ślubne. Nie zabraknie także pytań dotyczących światopoglądu i wartości, które pozwolą jurorom lepiej poznać osobowość finalistek. O ostatecznym werdykcie zdecyduje nie tylko uroda, ale również charyzma, pewność siebie, kultura osobista oraz życiowe doświadczenia uczestniczek. Po pełnym emocji wieczorze nadejdzie najbardziej wyczekiwany moment – ogłoszenie nowej Miss Polski. Która z finalistek sięgnie po koronę i zdobędzie tytuł Miss Polski 2026?
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Wyniki plebiscytu Miss Polski 2026
Top 10
- Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
- Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie
Kandydatki na Miss Polski 2026
Oto pełna lista uczestniczek:
- Karolina Adrianek – woj. lubelskie
- Klaudia Bartoszek – woj. pomorskie
- Eliza Ciuła – woj. dolnośląskie
- Liwia Drożyńska – woj. kujawsko-pomorskie
- Ewa Fedak – woj. łódzkie
- Julia Flach – woj. śląskie
- Julia Frankowicz – woj. opolskie
- Oliwia Krysiak – woj. podkarpackie
- Anna Krzesińska – woj. małopolskie
- Martyna Marcinkowska – woj. świętokrzyskie
- Julia Mariańska – woj. podlaskie
- Matylda Nastała – woj. wielkopolskie
- Kinga Pałka – woj. podkarpackie
- Maria Piaścik – woj. mazowieckie
- Marlena Pieczara – woj. zachodniopomorskie
- Wiktoria Ptak – woj. podlaskie
- Bianka Radzanowska – woj. warmińsko-mazurskie
- Maja Stórlis – woj. pomorskie
- Anita Szewczyk – woj. małopolskie
- Zofia Szwed – woj. warmińsko-mazurskie
- Aleksandra Wegnerowicz – woj. wielkopolskie
- Klaudia Węcłaś – woj. mazowieckie
- Marlena Załoga – woj. lubelskie
- Marta Zaturska – woj. łódzkie