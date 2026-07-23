Wiktoria Gąsiewska spędza urlop nad Bałtykiem. Aktorka pochwaliła się nagraniami w bikini z Mielna

Wiktoria Gąsiewska na urlopie. Aktorka zwiedza Polskę

Szczyt letnich wyjazdów urlopowych właśnie trwa. Choć przedstawiciele show-biznesu mogą podróżować przez cały rok, to chętnie korzystają z uroków lata. Zauważalnym trendem jest pozostawanie w ojczyźnie, a wielu znanych celebrytów otwarcie promuje krajowy wypoczynek.

Na urlop w granicach naszego państwa zdecydowała się 27-letnia Wiktoria Gąsiewska. W ubiegłym miesiącu aktorka pochwaliła się w sieci obszerną relacją z wyjazdu ze znajomymi. Gwiazda spakowała bagaże i dotarła pociągiem do domku zlokalizowanego tuż przy jeziorze. Początkowo stawiała na całkowity relaks, ale ostatecznie zmieniła krajobraz, nadal wypoczywając blisko wody w Polsce.

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Aktywne wakacje w Mielnie. Wiktoria Gąsiewska gra w siatkówkę w bikini

Aktualnie gwiazda "Barw szczęścia" odpoczywa w Mielnie i ponownie publikuje urywki z wakacji. Tym razem stawia na zdecydowanie więcej ruchu. Nagranie ukazuje, jak wraz ze swoimi towarzyszami rozgrywa amatorski mecz siatkówki plażowej. Chociaż technicznie daleko jej do zawodowców, to liczy się tylko wyśmienity humor.

Chodź przegramy jakiś mecz w siatkę - napisała jedna z internautek. Wiktoria odpisała jej z humorem: Ja już ćwiczę jak kiepsko serwować - odpisała rozbawiona aktorka.

Wspomniane wideo pozwala również docenić sylwetkę gwiazdy. Aktorka całkowicie zrezygnowała z ubrań, a na jej ciele znalazł się tylko bardzo skąpy strój kąpielowy. W takim wydaniu z nieskrywaną radością biegała po nadmorskim kompleksie wypoczynkowym.

Fani wiedzą, że aktorka nie musi wyjeżdżać na urlop, by założyć odsłaniający ciało strój. Do letniego relaksu wystarczy jej zwykle własny przydomowy ogródek. Kiedy tylko zaczyna grzać słońce, gwiazda natychmiast ubiera swoje ulubione bikini i z wielką przyjemnością spędza czas na prywatnym leżaku.

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