Święto Policji wypada 24 lipca. Mundurowi odbiorą życzenia, a internet już szykuje swoje memy

Skąd wzięło się Święto Policji?

Święto Policji przypada 24 lipca. Data nawiązuje do ustawy z 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej, czyli formacji tworzonej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To właśnie dlatego ten dzień stał się zawodowym świętem funkcjonariuszy i pracowników policji.

W wielu miejscach w kraju przy tej okazji organizowane są uroczystości, podczas których wręczane są awanse, odznaczenia i podziękowania za służbę.

Zawód, który każdy zna z życia

Policjantów spotykamy w bardzo różnych sytuacjach: podczas kontroli drogowej, przy zabezpieczeniu imprez, zgłoszeniach, interwencjach albo zwykłych rozmowach na ulicy. To praca poważna, odpowiedzialna i często stresująca, ale jednocześnie mocno obecna w codzienności.

Właśnie dlatego policja tak często pojawia się także w internetowym humorze. Memy o mandatach, alkomatach, „rutynowej kontroli” czy pytaniu „dokąd tak szybko?” od lat krążą po sieci i są zrozumiałe dla wielu kierowców.

Memy z dystansem, nie złośliwie

Święto Policji nie musi oznaczać wyłącznie oficjalnych akademii. To także moment, by przypomnieć, że wokół każdej rozpoznawalnej profesji powstaje internetowy folklor. Policjanci, podobnie jak nauczyciele, lekarze czy kierowcy, doczekali się własnych żartów i obrazków.

Najlepsze memy działają dlatego, że pokazują sytuacje znane z życia: nerwowe szukanie dokumentów, stres na widok radiowozu albo ulgę, gdy kontrola kończy się pouczeniem.

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