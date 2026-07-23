Nieudany początek przygody w USA. Lewandowski otwarcie mówi o ekstremalnych warunkach i prosi o czas

Debiutanckie spotkanie w amerykańskiej lidze nie potoczyło się po myśli doświadczonego atakującego, który musiał zmierzyć się z wymagającymi uwarunkowaniami na Florydzie.

Snajper bez ogródek skomentował swój pierwszy mecz, zaznaczając, że pewne procesy zgrywania się z drużyną wymagają dłuższego okresu adaptacji i nie da się ich przyspieszyć.

i nie da się ich przyspieszyć. Odkryj szczegóły wypowiedzi kapitana naszej kadry i zobacz, jak odnosi się do wyzwań stawianych przez zupełnie nowe otoczenie sportowe.

Dramat w Miami i kuriozalny gol

Początkowe fragmenty rywalizacji mogły sugerować, że ekipa z Chicago szybko zdominuje rywala. W 18. minucie spotkania nastąpiło zaskakujące nieporozumienie w defensywie Interu, po którym piłka szczęśliwie wpadła do bramki, zapewniając przyjezdnym zaliczkę. Radość z tego prowadzenia szybko jednak wyparowała. Chociaż na boisku zabrakło Lionela Messiego, wielką formą błysnął jego klubowy partner Luis Suarez. Urugwajczyk najpierw skutecznie wykorzystał jedenastkę, a tuż po przerwie strzelił gola dającego prowadzenie gospodarzom.

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Robert Lewandowski przebywał na placu gry przez 63 minuty, jednak jego wpływ na boiskowe wydarzenia był minimalny. Niedługo po jego zejściu z murawy gracze z Chicago doprowadzili do remisu, lecz finalnie to miejscowi cieszyli się ze zwycięstwa. Bramka zdobyta w ostatnich minutach spotkania pozbawiła zespół polskiego napastnika jakichkolwiek punktów, rzucając cień na jego bardzo wyczekiwany premierowy występ.

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Lewandowski zabrał głos. Tłumaczy się i prosi o jedno

Kiedy wybrzmiał ostatni gwizdek arbitra, kapitan naszej kadry nie uciekał od trudnych pytań dziennikarzy i podsumował boiskowe wydarzenia. Przede wszystkim zaznaczył, że zderzył się z trudną do zniesienia pogodą, a także zaapelował do fanów o wyrozumiałość wobec budującego się zespołu.

W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień. Jestem po paru treningach i trudno oczekiwać, żeby wszystko funkcjonowało idealnie. To niemożliwe

Były zawodnik hiszpańskiej Barcelony podkreślił również fakt, że specyficzny mikroklimat na Florydzie kosztował go mnóstwo sił. Dla napastnika grającego przez lata w europejskich realiach wysokie temperatury i duża duszność stanowiły całkowicie nową barierę fizyczną.

Wilgotność była bardzo duża. Rzadko kiedy grałem w takich warunkach i na boisku z pewnością było to odczuwalne

Doświadczony gracz zasygnalizował wyraźnie, że kibice i eksperci muszą dać mu chwilę na złapanie odpowiedniego rytmu meczowego. Inauguracyjne starcie udowodniło, że podbój amerykańskich rozgrywek nie będzie spacerkiem, nawet dla piłkarza o tak imponującym dorobku sportowym.