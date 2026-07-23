Kajra pokazała się w skórzanych spodniach i gorsecie z dekoltem. Gorąco!

Kajra zaskoczyła fanów drapieżnym wyglądem. Co za kreacja!

Kajra doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób przykuć uwagę. Tym razem 42-letnia piosenkarka zaprezentowała bardzo śmiałą, wyrazistą stylizację, obok której nie można było przejść obojętnie. Wystarczy spojrzeć na wideo, które udostępniła na swoim instagramowym profilu (ZOBACZYCIE JE TUTAJ), by natychmiast zrobiło się gorąco! Ciemne, skórzane spodnie perfekcyjnie uwydatniały jej figurę, natomiast przylegający do ciała gorset z dużym wycięciem akcentował kobiece kształty. Odkryte ramiona dodawały całej stylizacji ponętnego wyrazu. Ciężko oderwać od niej wzrok.

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Jeszcze przed wyjściem na estradę w takim stroju wokalistka zrobiła sobie sesję przed lustrem, ewidentnie ciesząc się swoim zjawiskowym wizerunkiem. Kajra z dumą demonstrowała dopieszczoną w każdym calu garderobę. Nietrudno zauważyć, że czuła się w tym zestawie fantastycznie i z ochotą prezentowała obserwatorom swój sceniczny look. Następnie nadeszła pora na występ na żywo. W blasku świateł ten śmiały ubiór prezentował się jeszcze ciekawiej. Skórzane elementy garderoby i gorset wykreowały drapieżny, a zarazem niezwykle ponętny wizerunek, który idealnie pasował do scenicznego temperamentu piosenkarki. Jak zwykle Kajra przyciągała nie tylko swoim głosem, ale również prezencją.

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Partnerka Sławomira tryska pewnością siebie!

Kajra z pełną swobodą pozowała do nagrania, uśmiechała się do własnego odbicia w lustrze, a podczas występu na żywo tryskała pewnością siebie.

"Jest ogień!", "Odlotowa, ognista", "Ślicznie wyglądasz"

- zaznaczali użytkownicy sieci pod nagraniem. Gwiazdy nie trzeba było do tego przekonywać. Kajra po prostu emanuje pewnością siebie!

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