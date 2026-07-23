Ten owoc większość osób obiera ze skórki. Dietetycy mówią, że właśnie tam kryje się najwięcej wartości

Mimo powszechnego nawyku obierania kiwi, jego cienka skórka, która zazwyczaj trafia do kosza, stanowi bogate źródło cennych składników odżywczych, wpływając na ogólną wartość zdrowotną owocu.

Eksperci od żywienia coraz częściej podkreślają, że sposób spożywania tego owocu ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać, rekomendując jedzenie go w całości ze względu na koncentrację dobroczynnych substancji tuż pod powierzchnią.

Skórka kiwi, pełniąca naturalną funkcję ochronną, zawiera znacznie więcej błonnika i przeciwutleniaczy niż sam miąższ, co przyczynia się do dłuższego uczucia sytości, lepszej pracy jelit oraz ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

Pomimo obaw dotyczących charakterystycznej tekstury, skórka kiwi jest w pełni jadalna po odpowiednim przygotowaniu, a dla osób wrażliwych na meszek istnieją odmiany o gładszej powierzchni lub sposoby krojenia ułatwiające jej spożycie, maksymalizując korzyści zdrowotne.

Kiwi kojarzy się przede wszystkim z dużą zawartością witaminy C, dlatego często sięgamy po nie jesienią i zimą. Warto jednak pamiętać, że to owoc, który świetnie sprawdza się przez cały rok. Jest lekki, orzeźwiający i może stanowić dodatek do śniadań, koktajli czy deserów. Większość z nas przyzwyczaiła się jednak do jednego sposobu jego jedzenia: przekroić na pół, wydrążyć miąższ łyżeczką i wyrzucić skórkę. Okazuje się, że właśnie wtedy pozbywamy się części najcenniejszych składników.

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Kiwi - czy można jeść ze skórką?

Eksperci podkreślają, że wiele wartości odżywczych znajduje się tuż pod skórką owoców i warzyw. Dotyczy to nie tylko jabłek czy gruszek, ale również kiwi. Skórka pełni naturalną funkcję ochronną, dlatego często zawiera związki, które pomagają roślinie bronić się przed działaniem czynników zewnętrznych. Dla człowieka mogą one mieć działanie antyoksydacyjne i wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. To właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się rekomendacje, by, jeśli nie ma przeciwwskazań, jeść kiwi w całości.

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Dlaczego kiwi ze skórką jest dobre dla zdrowia?

O co dokładnie chodzi? Dietetycy zwracają uwagę przede wszystkim na zawartość błonnika w skórce kiwi. Badania pokazują, że jedzenie owocu razem ze skórką może znacząco zwiększyć ilość błonnika w porcji, a to właśnie on odpowiada między innymi za dłuższe uczucie sytości, prawidłową pracę jelit i stabilniejszy poziom glukozy po posiłku. Skórka zawiera także więcej przeciwutleniaczy niż sam miąższ, są to związki, które pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Nie oznacza to oczywiście, że obrane kiwi traci swoje właściwości. Nadal dostarcza dużych ilości witaminy C, potasu i innych cennych składników. Różnica polega na tym, że wyrzucając skórkę, pozbawiamy się dodatkowej porcji błonnika i antyoksydantów.

Wiele osób obawia się jednak charakterystycznej, lekko włochatej powierzchni kiwi. Eksperci uspokajają, że w przypadku odmian dostępnych w sklepach skórka jest jadalna. Trzeba jedynie dokładnie umyć owoc pod bieżącą wodą, najlepiej delikatnie pocierając go szczoteczką lub dłonią. Dla osób, którym przeszkadza meszek, dobrym rozwiązaniem może być wybór żółtego kiwi, którego skórka jest zwykle gładsza i cieńsza. Najłatwiej zacząć od krojenia owocu w cienkie plasterki i jedzenia go podobnie jak jabłka. Dzięki temu nie czuć tak mocno struktury skórki, a organizm korzysta z pełni wartości odżywczych. Dietetycy podkreślają jednak, że najważniejsza jest regularność spożywania owoców, skórka może być dodatkowym atutem, ale nawet klasycznie obrane kiwi pozostaje bardzo zdrowym wyborem.