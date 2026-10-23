Ekstraklasa siatkarzy. Zacięty pięciosetowy bój w Suwałkach

Emocjonujący mecz w Suwałkach

Spotkanie pomiędzy zespołami Ślepsk Malow Suwałki i GKS Katowice dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się siatkarze z Katowic, wygrywając wyjazdowe spotkanie w stosunku 3:2.

Mecz obfitował w zwroty akcji, co potwierdzają wyniki poszczególnych partii. Katowiczanie wygrali pierwszego i trzeciego seta do 22, natomiast gospodarze zdominowali drugą odsłonę (25:16) i wyrównali stan rywalizacji w czwartej (25:22).

Decydujący tie-break dla gości

O podziale punktów zadecydował piąty set. W decydującej partii zawodnicy GKS Katowice okazali się skuteczniejsi, wygrywając 15:11 i zapewniając sobie końcowy triumf w całym spotkaniu.

W barwach Ślepska wystąpili m.in. Asparuch Asparuchow, Bartosz Filipiak i Jan Nowakowski. Z kolei w drużynie z Katowic na parkiecie pojawili się m.in. Matthew Knigge, Michał Superlak oraz Jakub Szymański.