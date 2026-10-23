Ekstraklasa siatkarzy. Zacięty pięciosetowy bój w Suwałkach

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 20:44

W meczu siatkarskiej ekstraklasy drużyna Ślepsk Malow Suwałki zmierzyła się na własnym parkiecie z ekipą GKS Katowice. Zwycięzcę tego zaciętego pojedynku musiał wyłonić dopiero tie-break, w którym lepsi okazali się goście.

Siatkarz w czarnym stroju atakuje piłkę nad siatką, którą blokują dwaj rywale. O meczu w Suwałkach przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w czarnym stroju atakuje piłkę nad siatką, a dwaj zawodnicy w niebieskich koszulkach próbują ją zablokować.

Emocjonujący mecz w Suwałkach

Spotkanie pomiędzy zespołami Ślepsk Malow Suwałki i GKS Katowice dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli się siatkarze z Katowic, wygrywając wyjazdowe spotkanie w stosunku 3:2.

Mecz obfitował w zwroty akcji, co potwierdzają wyniki poszczególnych partii. Katowiczanie wygrali pierwszego i trzeciego seta do 22, natomiast gospodarze zdominowali drugą odsłonę (25:16) i wyrównali stan rywalizacji w czwartej (25:22).

Decydujący tie-break dla gości

O podziale punktów zadecydował piąty set. W decydującej partii zawodnicy GKS Katowice okazali się skuteczniejsi, wygrywając 15:11 i zapewniając sobie końcowy triumf w całym spotkaniu.

W barwach Ślepska wystąpili m.in. Asparuch Asparuchow, Bartosz Filipiak i Jan Nowakowski. Z kolei w drużynie z Katowic na parkiecie pojawili się m.in. Matthew Knigge, Michał Superlak oraz Jakub Szymański.

 

ROLKI