Remis Zagłębia Lubin z Motorem. Trener mówi o utracie punktów

Roztrwoniona przewaga Zagłębia Lubin

W niedawnym spotkaniu Ekstraklasy Zagłębie Lubin straciło cenne zwycięstwo z Motorem Lublin. Zespół prowadzony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego prowadził 2:0 aż do 75. minuty, jednak gospodarze zdołali wyrównać. Goście z Dolnego Śląska nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku, co wywołało duże rozczarowanie.

Trener Zagłębia podkreślił, że jego zespół miał na celu zdobycie pełnej puli. Mimo dominacji przez większość czasu gry, błędy w obronie zadecydowały o stracie punktów. Szkoleniowiec zwrócił też uwagę na problemy kadrowe i konieczność opierania składu na młodych wychowankach.

"Przyjechaliśmy do Lublina po trzy punkty, kontrolowaliśmy grę do 60. minuty, a później wszystko się posypało. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, że wracamy do domu tylko z jednym punktem, bo mając tę dwubramkową przewagę poczuliśmy się zbyt pewni siebie i we własnym polu karnym popełniliśmy dwa błędy wykorzystane przez przeciwnika" - powiedział szkoleniowiec Zagłębia.

Walka Motoru Lublin do samego końca?

Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin, docenił ambicję swoich podopiecznych. Zwrócił uwagę, że wielu zawodników nie potrafi się podnieść przy dwubramkowej stracie, a jego drużyna pokazała wielką wolę walki. Szkoleniowiec gospodarzy podkreślił znaczenie gry defensywnej w nadchodzących spotkaniach.

Motor Lublin ma przed sobą intensywny terminarz. Zaledwie kilka dni po meczu z Zagłębiem zmierzy się z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski. Zagłębie Lubin natomiast kolejny mecz rozegra 2 listopada 2026 roku z Koroną Kielce w Ekstraklasie.