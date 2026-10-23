Remis Zagłębia Lubin z Motorem. Trener mówi o utracie punktów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 22:14

Zagłębie Lubin prowadziło 2:0 z Motorem Lublin na kwadrans przed końcem, by ostatecznie zremisować. Trener Leszek Ojrzyński przyznał, że drużyna poczuła się zbyt pewnie, tracąc przewagę i punkty.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze walczą o piłkę na boisku. Jeden biegnie w niebieskiej koszulce, drugi w pomarańczowej z numerem dziesięć.

Roztrwoniona przewaga Zagłębia Lubin

W niedawnym spotkaniu Ekstraklasy Zagłębie Lubin straciło cenne zwycięstwo z Motorem Lublin. Zespół prowadzony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego prowadził 2:0 aż do 75. minuty, jednak gospodarze zdołali wyrównać. Goście z Dolnego Śląska nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku, co wywołało duże rozczarowanie.

Trener Zagłębia podkreślił, że jego zespół miał na celu zdobycie pełnej puli. Mimo dominacji przez większość czasu gry, błędy w obronie zadecydowały o stracie punktów. Szkoleniowiec zwrócił też uwagę na problemy kadrowe i konieczność opierania składu na młodych wychowankach.

"Przyjechaliśmy do Lublina po trzy punkty, kontrolowaliśmy grę do 60. minuty, a później wszystko się posypało. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, że wracamy do domu tylko z jednym punktem, bo mając tę dwubramkową przewagę poczuliśmy się zbyt pewni siebie i we własnym polu karnym popełniliśmy dwa błędy wykorzystane przez przeciwnika" - powiedział szkoleniowiec Zagłębia.

Walka Motoru Lublin do samego końca?

Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin, docenił ambicję swoich podopiecznych. Zwrócił uwagę, że wielu zawodników nie potrafi się podnieść przy dwubramkowej stracie, a jego drużyna pokazała wielką wolę walki. Szkoleniowiec gospodarzy podkreślił znaczenie gry defensywnej w nadchodzących spotkaniach.

Motor Lublin ma przed sobą intensywny terminarz. Zaledwie kilka dni po meczu z Zagłębiem zmierzy się z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski. Zagłębie Lubin natomiast kolejny mecz rozegra 2 listopada 2026 roku z Koroną Kielce w Ekstraklasie.

"Wiele zespołów się nie podnosi przy dwubramkowym prowadzeniu przeciwnika, ale trzeba się cieszyć, że wiara towarzyszyła nam do końca i po raz kolejny mogę być zadowolony z postawy drużyny. Powróciliśmy do meczu, w którym małe detale zadecydowały, że straciliśmy te dwie bramki" - uznał Mariusz Misiura.

 

ROLKI