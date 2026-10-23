Ekstraklasa koszykarek. Energa Toruń pewnie wygrywa z MKS Pruszków

Wyrównany początek spotkania w Pruszkowie

Początek meczu Ekstraklasy koszykarek należał do zespołu gospodarzy, który zdołał wygrać pierwszą kwartę. Lotto MKS Pruszków narzucił twarde warunki gry, kończąc inauguracyjną odsłonę wynikiem 22:20. W drugiej kwarcie obraz rywalizacji zaczął się stopniowo zmieniać na korzyść przyjezdnych.

Zawodniczki z Torunia poprawiły skuteczność, wygrywając drugą część spotkania 16:13. Dzięki lepszej postawie w defensywie goście schodzili na przerwę z minimalnym, jednopunktowym prowadzeniem. Wynik po pierwszej połowie wciąż jednak pozostawiał sprawę zwycięstwa otwartą.

Wyraźna dominacja Energi Toruń po przerwie

Trzecia kwarta to już zdecydowana przewaga drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego. Koszykarki Energi Toruń triumfowały w tej odsłonie 22:14, co pozwoliło im na zbudowanie bezpiecznej różnicy punktowej. Ostatnia część spotkania, wygrana przez przyjezdne 23:13, ostatecznie przypieczętowała losy meczu.

Liderką w zespole gości była Elisa Pinzan, która zdobyła 19 punktów, a wspierały ją Ewelina Jackowska i Tamia Scott, notując po 17 oczek. W drużynie z Pruszkowa najskuteczniejsza okazała się Katarzyna Bukraba, która również zapisała na swoim koncie 19 punktów. Cały mecz zakończył się wynikiem 81:62 dla Energi Toruń.