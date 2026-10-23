Gael Monfils przerywa milczenie po rozstaniu z Eliną Switoliną. Padły słowa o "krwawiącym sercu"

"Przez te wszystkie lata Elina i ja czerpaliśmy ogromną radość z dzielenia się z Wami naszą historią oraz naszą rodziną.Zawsze dzieliliśmy się z Wami również naszymi osobistymi zmaganiami. Dla mnie była to seria kontuzji i zwątpienia w siebie, które postawiły przede mną zupełnie nowe wyzwania. Dla Eliny – zniszczenie i cierpienie, które rozdarły jej ojczyznę.Teraz się rozstajemy. I tak jak wcześniej, jest to trudny proces, którym zdecydowaliśmy się wspólnie podzielić publicznie.Jak wie każdy, kto doświadczył końca związku, nie jest to łatwy temat do rozmowy. Rozstanie to pole minowe pełne skomplikowanych, trudnych emocji, przez które zarówno Elina, jak i ja staramy się przejść najlepiej, jak potrafimy. Robimy to z ogromnym szacunkiem i miłością, które wciąż do siebie żywimy i zawsze będziemy żywić.Mimo że nie była nikomu winna wyjaśnień, Elina postanowiła otwarcie i szczerze opowiedzieć o powodach tej decyzji. Zrobiła to najlepiej, jak potrafiła. Wielu uznało, że jej wyjaśnienia nie były idealne, przez co spadła na nią fala krytyki, którą uważam w najlepszym razie za nieżyczliwą, a w najgorszym – za jadowitą.Elina i ja możemy już nie być parą, ale wciąż jesteśmy rodziną. Choć moje serce krwawi, jestem jej dozgonnie wdzięczny za wsparcie i miłość, którymi obdarzała mnie przez lata. Kiedy byłem gotowy rzucić tenis, dała mi motywację, której potrzebowałem, by grać dalej. To właśnie ona stoi za niektórymi z największych zwycięstw w moim życiu – a nasza córka, Skaï, jest z nich wszystkich największym.Choć jestem głęboko wdzięczny, że opinia publiczna tak bardzo angażuje się w moje szczęście, brak wyrozumiałości i życzliwości wobec Eliny ogromnie mnie smuci. Nawet jeśli niektórzy nie rozumieją jej powodów lub się z nimi nie zgadzają, pamiętajcie, że w związku za kulisami dzieje się o wiele więcej, niż da się wyjaśnić w jednym poście.Elina ma do stoczenia własne bitwy, tak jak ja mam swoje. Szanuję jej wybory oraz powody. Nadal będziemy się wspierać i głęboko o siebie dbać, zwłaszcza jako dwoje ludzi, którzy mają razem dziecko.Wchodząc w ten nowy rozdział, prosiłbym wszystkich o pamięć, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi: nie Gaëlem Monfilsem i Eliną Switoliną, ale Gaëlem i Eliną. Niedoskonałymi, ale starającymi się z całych sił."