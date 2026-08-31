Polska zagra z Portugalią na ME. Magdalena Stysiak nie pozostawia złudzeń rywalkom

Magdalena Stysiak pewna swego. Ostrzega rywalki!

W polskim zespole panują doskonałe nastroje, a bojowe nastawienie widoczne jest szczególnie w wypowiedziach Magdaleny Stysiak. Atakująca reprezentacji, pełniąca obecnie funkcję kapitan ze względu na absencję Aleksandry Szczygłowskiej, bez wahania mówi o szansach drużyny. Jej słowa pełne są wiary w sukces, co może stanowić jasny sygnał dla rywalek. Przed nami kluczowy etap turnieju, gdzie jakikolwiek błąd oznacza pożegnanie z mistrzostwami.

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– To już jest ta faza, w której w zasadzie nie ma praktycznie żadnego marginesu błędu. Przegrany wraca do domu. Myślę jednak, że to nie będziemy my –

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zadeklarowała Magdalena Stysiak, cytowana przez portal PZPS.

Słowa atakującej brzmią wyjątkowo zdecydowanie i mają zdeprymować portugalski zespół. Biało-Czerwone nabrały dodatkowej pewności siebie po znakomitym występie przeciwko Turcji i chcą potwierdzić swoją formę na boisku.

Plan na Portugalię. "Musimy być skupione w stu procentach"

Reprezentacja Portugalii to stosunkowo mało doświadczona drużyna, występująca dopiero po raz drugi na mistrzostwach Europy. Mimo to Magdalena Stysiak podkreśla, że rywalek absolutnie nie można lekceważyć. Kapitan kadry jako jedyna z obecnej reprezentacji ma doświadczenie ze starcia z Portugalią z Euro 2019 i dobrze wie, o czym mówi.

– To przeciwnik mało nam znany, ale w niedzielę podczas odprawy wideo dowiedziałyśmy się, co to za drużyna. To dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe i skupione w stu procentach. Rywalki mają bardzo dobrą środkową, grającą z numerem jeden. W mojej ocenie najważniejsze jest to, co my zagramy. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko –

dodała Magdalena Stysiak.

Dobrego nastawienia przed ważnym meczem nie ukrywa również Anna Obiała, środkowa naszej drużyny narodowej.

– Emocje częściowo z nas opadły, bo zagrałyśmy fajny etap turnieju. Wychodzimy z pierwszego miejsca w grupie. Myślę, że całościowo, podsumowując fazę grupową jako drużyna, możemy być bardzo zadowolone –

powiedziała Anna Obiała.

Spotkanie Polska – Portugalia zaplanowano na poniedziałek na godzinę 18:00. Jeżeli nasze zawodniczki zdołają pokonać przeciwniczki, w walce o półfinał zmierzą się z triumfatorkami meczu pomiędzy Holandią a Słowenią.