Masz resztki warzyw po gotowaniu? Zamiast je wyrzucać, możesz zrobić z nich coś naprawdę przydatnego

- Resztki warzyw, które zwykle bez zastanowienia trafiają do kosza, w wielu przypadkach mogą mieć jeszcze praktyczne zastosowanie i przydać się podczas przygotowywania kolejnych posiłków.
- Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie fragmenty warzyw nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego przed ich zachowaniem trzeba zwrócić uwagę na ich świeżość, czystość i jadalność.
- Zamiast wyrzucać pozostałości po gotowaniu, można nauczyć się wykorzystywać je w prosty sposób, dzięki czemu kolejne przygotowywane dania mogą zyskać dodatkowy smak.
- Takie podejście nie wymaga dużego wysiłku, a z czasem może stać się wygodnym nawykiem, który pozwala jednocześnie lepiej wykorzystywać kupowane produkty i ograniczać ilość jedzenia trafiającego do kosza.
Nie chodzi oczywiście o używanie wszystkich odpadków bez zastanowienia. Ważne jest, aby wybierać wyłącznie świeże, czyste i jadalne części warzyw oraz dokładnie je umyć. Niektóre resztki mogą natomiast stać się bazą do czegoś, co przyda się podczas kolejnego gotowania.
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Z resztek zrobisz domowy bulion
Jednym z najprostszych pomysłów jest wykorzystanie odpowiednich resztek warzywnych do przygotowania wywaru. Końcówki marchewki, pietruszki, kawałki selera, łodygi natki czy fragmenty pora mogą wzbogacić smak bulionu.
Resztki można zbierać w zamykanym pojemniku w lodówce i wykorzystać po zgromadzeniu odpowiedniej ilości. Jeśli nie planujesz gotować wywaru w najbliższych dniach, część warzyw można również zamrozić.
Trzeba jednak zachować rozsądek. Warzywa powinny być świeże, bez oznak pleśni, gnicia czy zepsucia. Nie wszystkie obierki nadają się również do gotowania, dlatego najlepiej wykorzystywać te, o których wiemy, że są jadalne.
Zero waste bez wielkiego wysiłku
Takie wykorzystanie resztek ma jeszcze jedną zaletę – pozwala ograniczyć ilość jedzenia wyrzucanego do kosza. Nie oznacza to, że każdy fragment warzywa trzeba za wszelką cenę zachować. Chodzi raczej o świadome wykorzystywanie produktów, które w innym przypadku trafiłyby do odpadów.
Z czasem można wyrobić sobie prosty nawyk: zanim coś wyrzucisz, zastanów się, czy nadaje się jeszcze do wykorzystania. Czasem z pozornie niepotrzebnych kawałków można przygotować aromatyczny wywar, pesto, dodatek do zupy albo kompost. W kuchni naprawdę niewiele trzeba, aby ograniczyć marnowanie żywności.