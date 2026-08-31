Tłumy na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Wśród żałobników wybitny siostrzeniec

Spis treści Zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej zaplanowano na 12 dni po śmierci tej słynnej łączniczki z czasów Powstania Warszawskiego, która walczyła w szeregach Armii Krajowej i otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy. Bohaterka odeszła 19 sierpnia, natomiast zaledwie niespełna tydzień przed nią zmarła jej siostra, Kazimiera Wszoła. Była ona matką złotego medalisty igrzysk olimpijskich w skoku wzwyż, Jacka Wszoły, a jej pożegnanie zorganizowano sześć dni przed dzisiejszą ceremonią. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć wybitnego sportowca, który przyszedł oddać hołd swojej zasłużonej ciotce.

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Legendarna żołnierka odeszła w wieku 99 lat. Jej siostra była od niej o trzy lata młodsza.

Zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

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