To najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce. Już niebawem zamienią się w morze fioletowych kwiatów. Sprawdź, dokąd się wybrać, by je podziwiać

Koniec lata w Polsce nabiera wyjątkowego, fioletowego koloru dzięki rozległym wrzosowiskom, które co roku zachwycają malowniczymi dywanami kwiatów.

W kraju znajdziesz kilka spektakularnych miejsc, gdzie wrzosy tworzą zapierające dech w piersiach krajobrazy.

Nie przegap tej niezwykłej okazji! Odkryj, gdzie warto pojechać, by podziwiać te fioletowe cuda natury i kiedy jest na to najlepszy moment.

Wrzosy to nieuchronny zwiastun końca wakacji

Wrzos zwyczajny zakwita już w pierwszej połowie sierpnia, a na terenach leśnych jego kwiaty można oglądać nawet do przełomu września i października. Najbardziej efektownie wygląda jednak pod koniec lata, kiedy niewielkie krzewinki tworzą całe fioletowe dywany. To właśnie wtedy warto ruszyć za miasto. Nie trzeba planować wielkiej wyprawy. W Polsce znajdziemy kilka miejsc, w których wrzosowiska robią naprawdę duże wrażenie.

Przemkowskie Wrzosowiska. Fioletowy dywan kwiatów

Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby zobaczyć rozległe wrzosowiska. W Borach Dolnośląskich znajduje się miejsce, które pod koniec lata wygląda jak ogromny fioletowy dywan. Przemkowskie Wrzosowiska zachwycają nie tylko kolorem, ale też ciszą, zapachem lasu i niezwykłą historią. Przemkowskie Wrzosowiska znajdują się w okolicach Przemkowa, na terenie Nadleśnictwa Przemków. To jeden z największych kompleksów suchych wrzosowisk w Polsce. Obszar Wrzosowisko Przemkowskie zajmuje ponad 6,6 tys. hektarów i jest objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000. Najlepszy moment na wizytę przypada na sierpień i początek września. Wtedy drobne kwiaty wrzosu pokrywają ogromne połacie terenu, tworząc charakterystyczny fioletowy krajobraz. Szczególnie pięknie jest podczas pogodnego wieczoru, gdy zachodzące słońce dodatkowo podkreśla kolory roślinności. To propozycja przede wszystkim dla osób, które chcą poczuć przestrzeń i ciszę. Przy okazji można trafić na charakterystyczne dla Borów Dolnośląskich piaszczyste wydmy i sosnowe lasy.

Wrzosowiska Kłomińskie. Fioletowy krajobraz aż po horyzont

Są takie miejsca w Polsce, które przez większą część roku wyglądają niepozornie, by pod koniec lata zupełnie zmienić oblicze. Wrzosowiska Kłomińskie są właśnie jednym z nich. Gdy wrzosy zakwitają, rozległy teren dawnego poligonu zaczyna mienić się odcieniami fioletu. Widok jest naprawdę niezwykły. Wrzosowiska Kłomińskie znajdują się na południe od Bornego Sulinowa, na terenie dawnego poligonu wojskowego. Są częścią rezerwatu przyrody "Diabelskie Pustacie", utworzonego w 2008 roku. Rezerwat zajmuje ponad 932 hektary, a jego wyjątkowym elementem są właśnie rozległe wrzosowiska. Najlepiej przyjechać tutaj pod koniec lata, kiedy wrzos jest w pełni kwitnienia. Wtedy leśny krajobraz zmienia się nie do poznania. Zamiast zwykłej polany pojawia się ogromny fioletowy dywan, ciągnący się między sosnowymi lasami. To jeden z tych widoków, przy których człowiek odruchowo zwalnia kroku. Na miejscu znajduje się również punkt widokowy. Drewniana wieża ustawiona na wzniesieniu pozwala spojrzeć na wrzosowisko z góry i zobaczyć jego rozmiar.

Budapeszt z okien tramwaju

Mostówka. Wrzosowisko niedaleko Warszawy

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy znajduje się Mostówka - niewielka miejscowość otoczona lasami, wydmami i rozległymi połaciami wrzosów. Pod koniec lata miejsce to nabiera wyjątkowych kolorów. Mostówka leży w gminie Zabrodzie, w powiecie wyszkowskim. W okolicy znajdują się Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie, będące częścią obszaru Natura 2000. To właśnie tutaj można znaleźć suche wrzosowiska, które w okresie kwitnienia tworzą malowniczy, fioletowy krajobraz. Tutejszy teren jest dość nietypowy. Pomiędzy sosnowymi lasami pojawiają się piaszczyste wydmy, a na ich bardziej otwartych fragmentach rośnie wrzos. Kiedy kwiaty są w pełni rozkwitu, leśna okolica zmienia się nie do poznania. Nie ma tu wielkich atrakcji z kolejkami do wejścia. Jest za to cisza, zapach lasu i ścieżki, po których można spokojnie spacerować. Jeśli ktoś potrzebuje oddechu od miejskiego zgiełku, trudno o prostszy pomysł na krótki wypad.

Wrzosowiska w Okonku. Widok z punktu widokowego

Na północy Wielkopolski czeka miejsce, które pod koniec lata potrafi zachwycić kolorami. Rezerwat przyrody Wrzosowiska w Okonku to pozostałość po dawnym poligonie wojskowym, dziś porośnięta rozległymi połaciami wrzosów. W pobliżu znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać fioletowy krajobraz z góry. Wrzosowisko położone jest około 7 km od Okonka. Można dotrzeć tutaj rowerem albo samochodem, korzystając z drogi udostępnionej dla ruchu od strony drogi krajowej nr 11, Okonka lub Brokęcina. Na miejscu znajduje się parking i wiata rekreacyjna. Najlepiej zaplanować wizytę pod koniec lata, gdy wrzosy są w pełni kwitnienia. To właśnie wtedy dawne wojskowe tereny zmieniają się w niezwykłe, fioletowe morze.

Kiedy najlepiej jechać podziwiać wrzosy?

Jeśli marzy nam się weekend w kolorze fioletu, nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Przemkowskie Wrzosowiska, okolice Kłomina, Mostówka i Okonek pokazują, że końcówka lata potrafi być w Polsce naprawdę spektakularna. Warto się pospieszyć. Sezon na kwitnące wrzosy nie trwa wiecznie. Największe szanse na zobaczenie efektywnych łanów wrzosów mamy pod koniec sierpnia i na początku września, choć termin kwitnienia może się różnić w zależności od pogody i konkretnego stanowiska. Wrzosowiska najlepiej oglądać rano albo późnym popołudniem. Miękkie światło robi swoje - fioletowe kwiaty wyglądają wtedy jeszcze bardziej malowniczo. Na terenie takich miejsc należy trzymać się dostępnych dróg i szlaków, nie niszczyć roślin i nie zostawiać po sobie śmieci.

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