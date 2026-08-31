Wakacje 2026 dobiegają końca, a 1 września 2026 roku uczniowie wrócą do szkół na uroczyste rozpoczęcie roku.

Po apelu i spotkaniach z wychowawcami, normalne lekcje rozpoczną się we środę, 2 września 2026 roku.

Chcesz poprawić sobie humor przed powrotem do szkoły? Zobacz najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego!

Finisz wakacji 2026

Poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku, to ostatni dzień wakacji, a dzień później, czyli we wtorek 1 września 2026 roku szkolne korytarze znów wypełnią się gwarą. Tradycyjnie na początek czekają nas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2026/2027: apel, odświętne stroje, spotkania z wychowawcami i pierwsze ogłoszenia. Dopiero we środę, 2 września 2026 roku, ruszają normalne zajęcia, wtedy zabrzmią dzwonki i zacznie się układanie codziennego rytmu.

Część uczniów zna już swoje plany lekcji, więc można spokojnie pakować plecaki: zeszyty, przybory, obuwie na zmianę. Warto też odświeżyć rozkład dnia, sprawdzić dojazdy, przygotować strój galowy i nastawić budziki, bo wrzesień nie lubi spóźnień. Dobrze zerknąć w e-dziennik na godzinę rozpoczęcia akademii, w wielu placówkach młodsze i starsze klasy przychodzą o różnych porach.

MEMY na rozpoczęciu roku szkolnego 2026/2027

Nie zapominajmy jednak o nastroju. Choć przygotowania idą pełną parą, wciąż trwają wakacje, do ostatniego wieczoru! Zamiast się zamartwiać, złapmy odrobinę dystansu i humoru. Zobacz MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego i podziel się ulubionymi ze znajomymi. Nie ma się co smucić, te memy bawią do łez. A już we wtorek 1 września 2026 roku uczniowie spotkają się z kolegami i koleżankami z klasy na uroczystym starcie nowego roku, by we środę wejść w rytm nauki z energią i – miejmy nadzieję – z uśmiechem.

22