Zatrzymanie w Lublinie. 41-latka poszukiwana czerwoną notą Interpolu wpadła w ręce policji

Akcja policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Lublinie

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z policjantami kryminalnymi zdołali ustalić aktualne miejsce pobytu poszukiwanej kobiety. Zatrzymana 41-letnia obywatelka Ukrainy ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości od grudnia 2025 roku, kiedy to wystawiono za nią czerwoną notę Interpolu. Z ustaleń wynika, że brała ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej rola polegała na nielegalnym nabywaniu i przechowywaniu około 12 kg substancji psychotropowej, co miało służyć celom zarobkowym.

Zatrzymanie na terenie Lublina i areszt dla 41-latki

Do zatrzymania doszło w miejscu zamieszkania kobiety znajdującym się na terenie Lublina. Akcję przeprowadzili policjanci z jednostki potocznie nazywanej „Lubelskimi Łowcami Głów”, a 41-latka była bardzo zaskoczona ich wizytą. Po wykonaniu niezbędnych czynności funkcjonariusze doprowadzili kobietę do prokuratury. Wobec obywatelki Ukrainy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi jej teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Apel policji i kontakt dla mieszkańców

Mundurowi z Lublina przypominają, że pomoc obywateli jest często istotna w namierzaniu osób ukrywających się przed organami ścigania. Wszelkie informacje dotyczące osób poszukiwanych oraz sprawców przestępstw można przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom. Specjaliści z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie czekają na zgłoszenia pod numerem telefonu 798 003 676. Policja gwarantuje anonimowość osobom pomagającym w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych przestępców.

Źródło: Policja.pl