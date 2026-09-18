Interwencja policji we Wrocławiu. Mundurowi pomogli rannej 85-latce przy ulicy Lubuskiej

Ślady krwi na klatce schodowej budynku we Wrocławiu

W poniedziałek 14 września 2026 roku funkcjonariusze zostali skierowani na ulicę Lubuską we Wrocławiu. Zgłoszenie dotyczyło dużej ilości krwi, która znajdowała się na klatce schodowej jednego z budynków. Na miejsce pojechali sierż. Michał Rosiński oraz st. sierż. Marcin Kret z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Mundurowi sprawdzali kolejne kondygnacje i na dziewiątym piętrze zauważyli ślady prowadzące do konkretnego mieszkania.

Udzielenie pierwszej pomocy rannemu mieszkańcowi

Mimo pukania nikt nie otwierał drzwi, więc policjanci postanowili sprawdzić, czy wewnątrz nie znajduje się osoba potrzebująca wsparcia. Drzwi do mieszkania były otwarte. W środku funkcjonariusze zastali kobietę z poważną raną głowy, z której wydobywała się krew. 85-latka była przytomna, ale jej stan wymagał podjęcia natychmiastowych działań. Policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego i przystąpili do opatrywania poszkodowanej.

Seniorka trafiła do szpitala po nieszczęśliwym upadku

Mundurowi zatamowali krwawienie i kontrolowali stan kobiety, z którą kontakt stawał się coraz trudniejszy. Z ustaleń wynikało, że seniorka straciła równowagę podczas wchodzenia do budynku, w wyniku czego przewróciła się i uderzyła głową o ścianę. Po przyjeździe medyków funkcjonariusze przekazali im najważniejsze informacje o okolicznościach zdarzenia. 85-latka została przetransportowana do szpitala, gdzie zapewniono jej dalszą pomoc medyczną.

Źródło: Policja.pl