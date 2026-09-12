Kazachstan ponownie wykluczony z Eurowizji! Znamy powody

71. Konkurs Piosenki Eurowizji w Burgas odbędzie się z kilkoma zmianami. Jedną z nich jest debiut Kanady. Wraz ze zmianami w regulaminie pod pewnymi warunkami dołączać mogą teraz kraje spoza geograficznej Europy, nie tylko Australia. Ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu, odrzucony został jednak po raz kolejny Kazachstan.

Kazachstan nie weźmie udziału w Eurowizji. Wniosek znowu odrzucony

9 września na jaw wyszło, że kazachska telewizja publiczna Khabar Agency złożyła wniosek o pełne członkostwo w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Stacja od lat jest stowarzyszona z organizacją i nie ukrywa, że chciałaby do niej w pełni dołączyć, by móc wysłać swoją piosenkę na Eurowizję. Wiadomość o złożeniu wniosku potwierdzono w dokumencie skierowanym do ministerstwa kultury Kazachstanu.

Bardzo szybko, bo już dzień później, EBU potwierdziło, że Kazachstan nadal nie spełnia wymogów, nawet po ich tegorocznym poluzowaniu. Musiałby otrzymać specjalne zaproszenie do udziału w Eurowizji 2027 - tak samo jak Australia, ale póki co dołączanie dodatkowych krajów nie jest przewidywane.

- Podczas gdy udział jest przede wszystkim otwarty dla członków EBU, zasady mówią, że inni nadawcy mogą być zaproszeni do udziału, traktowani za każdym razem indywidualnie. Każdy taki udział byłby wyjątkiem do zaakceptowania przez zarząd Konkursu, Grupę Referencyjną. W tej chwili nie ma żadnych planów, by zaprosić innych nie-członków lub członków stowarzyszonych z EBU - czytamy w przesłanym do mediów komunikacie.

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Dlaczego Australia, Izrael i Kanada mogą wystartować, a kraj z Europy nie?

Udział w Eurowizji nie jest wbrew pozorom otwarty dla krajów wyłącznie w geograficznej Europie, ale dla nadawców publicznych z krajów, które leżą w tzw. Europejskim Obszarze Nadawczym (EBA). Obejmuje on poza Europą również północne krańce Afryki, część Bliskiego Wschodu i kraje na pograniczu z Azją. Dlatego też dozwolony jest kontrowersyjny udział Izraela czy też państw na Kaukazie. W 1980 roku jednorazowo uczestniczyło nawet Maroko.

Od jubileuszowego konkursu w 2015 roku Australia jest zapraszana jako gość specjalny, ponieważ jej telewizja publiczna SBS jest stowarzyszona z EBU już od lat 50. To jednak jedyny taki wyjątek. Z kolei w przyszłym roku zadebiutuje też Kanada. W tym przypadku decydująca była ostatnia zmiana zasad. Od 2026 roku mówią one, że jeśli kraj nie leży w wyżej wymienionym obszarze, może dołączyć, jeśli ma co najmniej status obserwatora w Radzie Europy.

Kazachstan nie jest ani członkiem tej organizacji, ani jej oficjalnym obserwatorem. Z kolei do położenia w Europejskim Obszarze Nadawczym brakuje mu kilkuset kilometrów, mimo że część terytorium Kazachstanu faktycznie leży w geograficznej Europie i jest wielkości prawie połowy Polski. W latach 2018-2022 kraj uczestniczył w Eurowizji Junior, ale na tej samej zasadzie co Australia - jako gość. Dwukrotnie, w 2019 i 2020 roku, zajął drugie miejsce. Czy będzie już zawsze skazany na nieobecność? A może zasady zmienią się na jego korzyść? Być może przekonamy się po Eurowizji 2027.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Gospodarzem została Bułgaria po tegorocznym zwycięstwie Dary z hitem "Bangaranga". Decyzję organizatorów, miejscem imprezy będzie arena w czarnomorskim kurorcie Burgas. Udział potwierdziło jak dotąd już ponad 20 krajów, a Telewizja Polska zdradziła nam, że przygotowuje preselekcje do konkursu.

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