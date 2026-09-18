Awantura o powołania Jana Urbana. Wśród kibiców oburzenie po decyzji selekcjonera

Urban ogłosił powołania na Ligę Narodów. Fani reprezentacji nie kryją oburzenia!

Walka w Lidze Narodów 2026 rozpocznie się dla reprezentacji Polski w piątek, 25 września. Zespół dowodzony przez Jana Urbana wystąpi w dywizji B, dokąd spadł jeszcze za czasów Michała Probierza, ustępując miejsca Portugalii, Chorwacji oraz Szkocji. Teraz Polacy stają przed szansą powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej, bądź walki o pozostanie na obecnym szczeblu. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio do dywizji A, a wicelider powalczy w barażach. Drużyna z trzeciego miejsca także zagra w barażach, ale o uniknięcie spadku do dywizji C, gdzie z kolei trafi ostatnia ekipa z grupy. Listę powołanych na cztery zbliżające się spotkania Jan Urban przedstawił w piątek, 18 września, o 9:00 rano. Nie zabrakło na niej niespodzianek, ale też braków, które wywołały lawinę komentarzy. Najwięcej emocji wzbudził brak Bartosza Mazurka, który notuje znakomite występy w barwach austriackiego RB Salzburg. Publikacja listy przez PZPN natychmiast wywołała burzliwą dyskusję w internecie.

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Zbulwersowani internauci najgłośniej upominają się o Bartosza Mazurka. Dla niego selekcjoner nie znalazł miejsca w zespole, jednak w komentarzach pojawiają się też inne pominięte nazwiska: Gurgul, Nowak czy Czubak.

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Skandaliczne powołania. Po co Urban jeździ na te mecze ekstraklasy, skoro potem bierze starych dziadów, którzy wracają do ekstraklasy i się nie wyróżniają. W Rózdze to się chyba zakochał. Brak Mazurka i Gurgula to kryminał; Mazurka nie ma to jest największy kryminał; Czy brak powołania dla Mazurka wynika z tego, że selekcjoner nie chce być posądzony o faworyzowanie małolatów z Białegostoku?; Gurgul, Czubak? Nie lepiej dać Świderskiego XD; Świderski zamiast Czubaka. Czy leci z nami pilot?; Hańba, skandal i nieporozumienie

– można przeczytać w sieci. Mateusz Borek również skomentował nieobecność gracza RB Salzburg.

To jest bardzo ciekawa kadra. Nie wycofuję się ze słów, które mówię w ostatnim czasie na antenie i jestem entuzjastą talentu oraz sposobu gry Bartka Mazurka

– zaznaczył dziennikarz TVP. Jan Urban skwitował te opinie krótko.

Nie można powołać wszystkich

– stwierdził trener.

Galeria: Konferencja Jana Urbana i trening reprezentacji Polski

Bramkarze: Marcin Bułka (Neom SC), Kamil Grabara (Juventus), Mateusz Kochalski (Wieczysta).

Obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok), Jan Bednarek (FC Porto), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Tymoteusz Puchacz (Sabah FK).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Jakub Kamiński (Benfica), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (RC Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter).

Napastnicy: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew), Mateusz Żukowski (1.FC Magdeburg).

Galeria: Konferencja Jana Urbana i trening reprezentacji Polski

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