Dodaj łyżkę do wody i podlewaj wrzosy. Dzięki temu kwiaty będą długo zdobić balkon i jesienną rabatę

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-18 11:17

Wrzosy są jednym z najbardziej charakterystycznych symboli jesieni. Ich drobne kwiaty potrafią pięknie ozdobić balkon, taras czy ogród, ale niestety nie zawsze długo zachowują swój efektowny wygląd. Gdy zaczynają blednąć, usychać albo tracą wigor, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na podlewanie naszych roślin.

Wrzosy w doniczkach
Autor: Getty Images Wrzosy w doniczkach
  • Twoje wrzosy szybko tracą swój urok i usychają, mimo regularnego podlewania? Problem może tkwić w wodzie, której używasz.
  • Odkryj prosty i skuteczny sposób na odżywienie jesiennych krzewinek, wykorzystując składnik, który z pewnością masz w swojej lodówce.
  • Sprawdź, jak ten kuchenny produkt, dodany do wody, pomoże zakwasić podłoże i zapewni Twoim wrzosom bujny wygląd na dłużej.

Wrzosy nie należą do roślin, które można po prostu od czasu do czasu podlać i zapomnieć o nich na kilka dni. Potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża, ale równie ważne są warunki, w jakich rosną. Jednym z powodów problemów z wrzosami może być woda. Rośliny te preferują kwaśne środowisko, natomiast zwykła woda z kranu często jest twarda. Przy regularnym podlewaniu może to utrudniać roślinom pobieranie składników odżywczych z podłoża. W efekcie zamiast bujnie rosnąć, wrzos zaczyna marnieć. Na szczęście nie trzeba od razu szukać specjalistycznych preparatów. Wystarczy pewien kuchenny produkt, który prawie każdy ma w swojej lodówce.

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Jak prawidłowo podlewać wrzosy?

Jesienią trudno przejść obok nich obojętnie. Kolorowe krzewinki wrzosów są niewielkie, ale potrafią zrobić naprawdę dużą różnicę na balkonie czy tarasie. Warto więc zadbać o ich podstawowe potrzeby, zamiast czekać, aż pierwsze oznaki osłabienia będą wyraźnie widoczne. Przy podlewaniu liczy się również umiar. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie przemoknięte. Zarówno przesuszenie, jak i nadmiar wody mogą sprawić, że wrzosy szybko stracą swój urok.

Ten składnik znajdziesz w lodówce. Dodaj do wody i podlewaj wrzosy

Wystarczy przygotować litr wody i dodać do niej łyżkę soku z cytryny. Całość należy dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną wodę można wykorzystać do podlewania wrzosów. Sok z cytryny pomaga zakwasić wodę, co odpowiada wymaganiom tych roślin. Wskazana metoda może być szczególnie przydatna w przypadku wrzosów uprawianych w doniczkach, gdzie jakość wody używanej do podlewania ma większe znaczenie. Nie należy jednak przesadzać i nasze wrzosy podlewać taką mieszanką nie częściej niż raz na 2 tygodnie.

Jeśli wrzosy zaczynają marnieć, warto zwrócić uwagę nie tylko na częstotliwość podlewania, ale również na wodę, której używamy. Prosty domowy sposób z dodaniem łyżki soku z cytryny do litra wody, to niewielka zmiana w codziennej pielęgnacji, a może pomóc stworzyć wrzosom warunki bardziej odpowiadające ich naturalnym wymaganiom. 

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