Pożar mieszkania w Przasnyszu. Policjanci wyprowadzili z lokalu 41-letnią kobietę

Interwencja policji na osiedlu w Przasnyszu

Do zdarzenia doszło 15 września 2026 roku około godziny 18:15 na jednym z przasnyskich osiedli. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwej kobiety, która miała podpalić łóżko w swoim mieszkaniu. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, w którego składzie byli mł. asp. Małgorzata Piotrowska oraz sierż. Patryk Trzciński. Policjanci jako pierwsi pojawili się przy budynku, gdzie mieszkańcy poinformowali ich o silnym zadymieniu na klatce schodowej.

Policjanci wyprowadzili lokatorkę z zadymionego lokalu

Z mieszkania wydobywał się intensywny zapach dymu, jednak znajdująca się w środku kobieta nie otwierała drzwi. Funkcjonariusze zdecydowali o natychmiastowym wejściu do lokalu, w którym zauważyli płonącą kanapę. Obok ognia siedziała 41-letnia kobieta, która odmawiała opuszczenia pomieszczenia. Policjanci wyprowadzili ją w bezpieczne miejsce, a następnie zaczęli gasić mebel, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru do momentu przybycia straży pożarnej.

41-latka została zatrzymana po badaniach w szpitalu

Na miejsce interwencji dojechały zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala w Przasnyszu na dalsze badania, podczas których zweryfikowano jej stan trzeźwości. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że 41-latka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej kobieta została zatrzymana i trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych przasnyskiej komendy.

Źródło: Policja.pl