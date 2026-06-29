Wiemy, kto zaśpiewa na finale mundialu. Ten duet zamknie Mistrzostwa Świata 2026

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-29 15:02

Wielkie imprezy sportowe to nie tylko atmosfera rywalizacji, ale też okazja do zobaczenia wielkich gwiazd muzyki, które uzupełniają całe show. Kto uświetni muzycznie mecz finałowy tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej? Nie jest niespodzianką to, że organizatorzy zaprosili na MetLife Stadium duet wykonujący oficjalny hymn FIFA.

Robbie Williams i Laura Pausini śpiewający razem na scenie podczas występu. Robbie, ubrany w biały kombinezon ze złotymi zdobieniami, trzyma mikrofon, a obok niego Laura w czarnym stroju z numerem 26 na ramieniu. Tło stanowi rozmyty stadion z publicznością i efekty specjalne w postaci iskier. Dowiedz się więcej o ich występie na naszym portalu.
Autor: Jose Breton, Nur Photo/ East News

Trwają Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Organizatorami tegorocznego mundialu są kraje Ameryki Północnej - Kanada, Meksyk i USA. Jednak na meczu finałowym zaprezentuje się duet angielsko-włoski - wykonawcy specjalnie napisanego dla FIFA hymnu. Oto najważniejsze informacje o tym występie.

Mundial 2026: Robbie Williams i Laura Pausini zaśpiewają na finale. Kiedy i gdzie?

Wielkie emocje wzbudziło otwarcie tegorocznego mundialu, na którym po raz kolejny występ dała Shakira. Piosenkarka wywołała wręcz podejrzenia o korzystanie ze sobowtórki! Teraz wielkimi krokami zbliża się mecz finałowy mistrzostw, podczas którego też pojawią się gwiazdy. Jak już potwierdzono, w przerwie najważniejszego spotkania mundialu wystąpią Robbie WilliamsLaura Pausini. Oficjalny Ambasador Muzyczny FIFA wraz z włoską gwiazdą wykona utwór "Desire", który stanowi hymn piłkarski FIFA. Piosenka powstała w 2025 roku i została już zaprezentowana przez angielsko-włoski duet na otwarciu Klubowych Mistrzostw Świata 2025.

Gdzie i kiedy odbędzie się finał mundialu? Dwie najlepsze narodowe reprezentacje zmierzą się ze sobą 19 lipca na MetLife Stadium w New Jersey. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego.

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Shakira - mundialowe piosenki
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Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. "Desire" - oficjalny hymn FIFA wybrzmi na ostatnim meczu

Piosenka powstała na prośbę FIFA, która uczyniła Robbiego Williamsa swoim muzycznym ambasadorem. Brytyjskim gwiazdor zaprosił do współpracy włoską ikonę popu, tworząc piosenkę "Desire", pierwszy w historii światowy hymn dla FIFA. Autorami utworu są ponadto Karl Brazil, Owen Parker i Erik Jan Grob. Dla Laury Pausini to już kolejny wielki projekt w ostatnich latach. Gwiazda nie tylko poprowadziła Festiwal Piosenki Włoskiej i Konkurs Piosenki Eurowizji, ale również zaśpiewała na otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, które odbyły się we Włoszech.

"Robbie jest fanem futbolu i ekscytuje go ten ważny występ. Oczywiście, ma nadzieję, że Anglia będzie jednym z zespołów w finale" - mówi informator z otoczenia gwiazdora w "The Sun".

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