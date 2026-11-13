"The Voice of Poland 2026" - jak głosować? Ile kosztuje SMS? Tak można wspierać swoich faworytów

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-13 11:53

"The Voice of Poland" wchodzi w decydującą fazę. Czas na odcinki na żywo 17. edycji programu. Od teraz wpływ na wyniki będą mieli nie tylko jurorzy, ale przede wszystkim widzowie. Na swoich faworytów będzie można głosować poprzez wiadomości SMS. Jak to zrobić? Jaka jest cena jednego głosu?

"The Voice of Poland 2026" - zasady głosowania

Wiadomo już, jakie są zasady głosowania w odcinkach na żywo 17. edycji programu "The Voice of Poland". Jak czytamy w oficjalnym regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej TVP, każdemu uczestnikowi przyporządkowany będzie numer od 1 do 18, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. Po wysłaniu głosu widz otrzyma zwrotny komunikat potwierdzający jego oddanie. Treść będzie zawierała informację, czy głos został oddany prawidłowo i uznany jest za ważny. Prowadzący poinformują, kiedy zacznie się głosowanie oraz kiedy dobiegnie końca.

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"The Voice of Poland 2026" - numer SMS

Gdzie należy wysyłać głosy na faworytów w "The Voice of Poland"? Wiadomości SMS trzeba wysyłać na numer 7430.

"The Voice of Poland 2026" - ile kosztuje głos?

Za jeden głos w odcinkach na żywo "The Voice of Poland" trzeba zapłacić 4,92zł z VAT.

"The Voice of Poland 2026" - uczestnicy

Kto ma szansę na zwycięstwo? Oto uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do odcinków na żywo w 17. edycji programu "The Voice of Poland".

Drużyna Michała Szpaka

  • Iga Posta
  • Amelia Mitoraj
  • Beniamin Nowakowski
  • Kuba Adamus

Drużyna Edyty Bartosiewicz

  • Pamela Matyska
  • Roksana Walczak
  • Amelia Wróblewska
  • Jarosław Weber

Drużyna Tomsona i Barona

  • Kacper Bator
  • Asia AZZJA Mądry
  • Anna Nguyen
  • Zosia Kosińska

Drużyna Kuby Badacha

  • Karolina Łopuch
  • Dominika Siwek
  • Kinga Wylęgły
  • Sandra Rusin

"The Voice of Poland 2026" - kiedy oglądać?

17. edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na ekranach 12 września 2026 roku. Edycję, podobnie jak poprzednie, będzie można oglądać na antenie kanału TVP2 w każdą sobotę. Odcinki startują równo o 20:30. Pierwsza część kończy się przed 22:00. O 22:05 rozpoczyna się kontynuacja i trwa do 23:35.

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