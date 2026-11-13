"The Voice of Poland 2026" - jak głosować? Ile kosztuje SMS? Tak można wspierać swoich faworytów

"The Voice of Poland 2026" - zasady głosowania

Wiadomo już, jakie są zasady głosowania w odcinkach na żywo 17. edycji programu "The Voice of Poland". Jak czytamy w oficjalnym regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej TVP, każdemu uczestnikowi przyporządkowany będzie numer od 1 do 18, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. Po wysłaniu głosu widz otrzyma zwrotny komunikat potwierdzający jego oddanie. Treść będzie zawierała informację, czy głos został oddany prawidłowo i uznany jest za ważny. Prowadzący poinformują, kiedy zacznie się głosowanie oraz kiedy dobiegnie końca.

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"The Voice of Poland 2026" - numer SMS

Gdzie należy wysyłać głosy na faworytów w "The Voice of Poland"? Wiadomości SMS trzeba wysyłać na numer 7430.

"The Voice of Poland 2026" - ile kosztuje głos?

Za jeden głos w odcinkach na żywo "The Voice of Poland" trzeba zapłacić 4,92zł z VAT.

"The Voice of Poland 2026" - uczestnicy

Kto ma szansę na zwycięstwo? Oto uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do odcinków na żywo w 17. edycji programu "The Voice of Poland".

Drużyna Michała Szpaka

Iga Posta

Amelia Mitoraj

Beniamin Nowakowski

Kuba Adamus

Drużyna Edyty Bartosiewicz

Pamela Matyska

Roksana Walczak

Amelia Wróblewska

Jarosław Weber

Drużyna Tomsona i Barona

Kacper Bator

Asia AZZJA Mądry

Anna Nguyen

Zosia Kosińska

Drużyna Kuby Badacha

Karolina Łopuch

Dominika Siwek

Kinga Wylęgły

Sandra Rusin

"The Voice of Poland 2026" - kiedy oglądać?

17. edycja "The Voice of Poland" pojawiła się na ekranach 12 września 2026 roku. Edycję, podobnie jak poprzednie, będzie można oglądać na antenie kanału TVP2 w każdą sobotę. Odcinki startują równo o 20:30. Pierwsza część kończy się przed 22:00. O 22:05 rozpoczyna się kontynuacja i trwa do 23:35.

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