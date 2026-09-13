Wielki sukces Roxie Węgiel! Została twarzą globalnej kampanii i przemówiła po angielsku

Roxie Węgiel rozpoczęła spektakularną karierę muzyczną w bardzo młodym wieku. Po wygraniu "The Voice Kids" i Eurowizji Junior nadeszły kolejne sukcesy, w tym także te wykraczające poza Polskę. Ostatnio młoda wokalistka zaskoczyła anglojęzycznym spotem, ujawniając udział w zagranicznym projekcie.

Roxie Węgiel celuje w zagranicę. Jest twarzą globalnej kampanii

Jak poinformowała piosenkarka w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie pracowała nad tajemniczym projektem spoza Polski. Roxie Węgiel dołączyła do globalnej kampanii znanej, luksusowej marki kosmetycznej z Wielkiej Brytanii. Wcześniej jej twarzami były m.in. modelka Kate Moss czy piosenkarka Sophie Ellis-Bextor. W spocie reklamowym Roxie mówi swobodnie po angielsku, a jak dodaje w jego opisie na Instagramie - brylować będzie również poza Polską. Z gratulacjami pospieszyły już koleżanki z branży, m.in. Cleo, Lanberry czy Maffashion.

- A najlepsze? Będziecie mogli zobaczyć mnie nie tylko w Polsce, ale też na innych rynkach - czytamy na profilu artystki.

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Piosenkarka ma na koncie sukcesy poza Polską

Niemal od samego początku kariery muzycznej Roxie Węgiel może się poszczycić zagranicznym uznaniem. W 2018 roku, jako świeżo upieczona laureatka "The Voice Kids", wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem "Anyone I want to be". Kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla Polki nadeszły bardzo szybko. Artystka została "najlepszym polskim wykonawcą" podczas MTV Europe Music Awards 2019, jak i była nominowana w kategorii "ulubiona polska gwiazda" do Nickelodeon Kids’ Choice Awards. W br. została zaproszona jako ekspertka do jury niemieckich preselekcji do "dorosłej" Eurowizji.

Jeśli chodzi o współpracę z kosmetycznym gigantem, już w 2025 roku marka wspierała ją przy singlu "Bez słów". Wcześniej piosenkarka wydała zaś utwór "Oops" nagrany z amerykańskim raperem 2KBABY. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za kolejne sukcesy.

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