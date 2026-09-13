Wrzesień to ostatni dzwonek. Tych prac w ogrodzie lepiej nie odkładać na później

Wrzesień to jeden z ostatnich momentów, aby zadbać o ogród przed nadejściem chłodniejszych miesięcy i przygotować rośliny na jesień oraz zimę.

Po lecie warto poświęcić uwagę trawnikowi – wygrabić go, napowietrzyć i w razie potrzeby uzupełnić przerzedzone lub uszkodzone miejsca.

To również dobry czas na uporządkowanie rabat, usunięcie chorych części roślin oraz zaplanowanie nasadzeń, które mają zachwycić w ogrodzie już wiosną.

We wrześniu można sadzić wiele popularnych roślin cebulowych, dlatego osoby marzące o kolorowych tulipanach, krokusach czy narcyzach nie powinny odkładać tych prac na później.

Warto także pomyśleć o roślinach w donicach, które nie są odporne na mróz, oraz przygotować dla nich odpowiednie miejsce do zimowania, zanim pojawią się pierwsze przymrozki.

Po intensywnym lecie trawnik często nie wygląda już tak dobrze jak kilka miesięcy wcześniej. Mogą pojawić się suche miejsca, przerzedzenia czy fragmenty porośnięte mchem. Wrzesień sprzyja regeneracji trawy, dlatego warto wykorzystać ten czas na jej dokładne wygrabienie, napowietrzenie oraz ewentualne dosianie pustych miejsc.

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Jesienią nie należy również całkowicie zapominać o koszeniu. Trawa nadal rośnie, choć zwykle wolniej, dlatego powinna być utrzymywana w odpowiedniej wysokości. Zbyt długa może być bardziej podatna na problemy podczas zimy, natomiast zbyt krótka również nie jest dobrym rozwiązaniem.

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Warto przy okazji przejrzeć rabaty. Usunięcie chorych i mocno uszkodzonych części roślin ogranicza ryzyko, że problemy będą się rozprzestrzeniać. Nie wszystkie przekwitnięte rośliny trzeba jednak ścinać do zera. Część z nich może być ozdobą ogrodu także jesienią i zimą.

To dobry moment na planowanie wiosny

Wrzesień jest również jednym z ważniejszych miesięcy dla osób, które już teraz myślą o kolorowym ogrodzie wiosną. W tym okresie można sadzić wiele roślin cebulowych, między innymi tulipany, krokusy, narcyzy czy szafirki. Dzięki temu cebulki mają czas na ukorzenienie się przed nadejściem zimy. Przed sadzeniem warto przygotować podłoże i sprawdzić, czy wybrane miejsce nie jest zbyt mokre. Cebule najlepiej sadzić zdrowe, twarde i bez oznak pleśni czy uszkodzeń.

Nie zapominaj o roślinach w donicach

Jeśli na tarasie lub balkonie stoją rośliny, które nie są odporne na mróz, warto już teraz zastanowić się, gdzie będą zimować. Nie trzeba czekać na pierwszą noc z temperaturą bliską zeru. Wrzesień to też dobry czas na zebranie nasion, uporządkowanie narzędzi i przygotowanie miejsca na jesienne prace. Dzięki temu, gdy pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać, nie będziemy musieli robić wszystkiego w pośpiechu. Ogród jesienią nadal potrzebuje uwagi, a dobrze wykorzystany wrzesień może ułatwić mu wejście w zimowy odpoczynek.