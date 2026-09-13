Igor Milicić junior bliżej NBA. Polak z umową w Nowym Jorku

Szanse Polaka na grę w elitarnym gronie

Jak podaje Interia Sport, Igor Milicić junior podpisał umowę typu exhibit-10 z mistrzami NBA, New York Knicks. Tego rodzaju kontrakt otwiera mu drzwi do walki o miejsce w ostatecznym składzie podczas obozu przygotowawczego. Jeśli zawodnik zaprezentuje się z dobrej strony, może zostać skierowany do zespołu filialnego w G-League, Westchester Knicks, i otrzymać kontrakt minimalny lub umowę two-way. Ta druga opcja pozwoliłaby mu na występy w obu ligach.

Milicić junior to drugi Polak z klubowym przydziałem w NBA na nadchodzący sezon 2026/27. Wcześniej Jeremy Sochan związał się z drużyną Portland Trail Blazers. 24-latek mierzący 208 cm wzrostu może zostać dopiero piątym polskim koszykarzem, który wybiegnie na parkiety tej prestiżowej amerykańsko-kanadyjskiej ligi, dołączając do Cezarego Trybańskiego, Macieja Lampe, Marcina Gortata i Sochana.

"Chcę walczyć o NBA i zrobię wszystko, by tam być. Jakąkolwiek drogą to będzie, to wierzę, że dostanę się w tym roku. Planu B na razie nie mam, o żadnym zespole europejskim nie myślę. (...) Na razie nie wiem, do której z drużyn NBA trafię na obóz przygotowawczy, wszystko jest otwarte, ale wierzę w siebie, w pracę, którą wykonałem. Myślę, że jak przyjadę na kolejne zgrupowanie, to będę lepszy, niezależnie od tego, co się w międzyczasie wydarzy." - mówił PAP pod koniec sierpnia podczas okienka eliminacji mistrzostw świata.

Drugie podejście do amerykańskich parkietów

W ostatnich sierpniowych meczach kadry Milicić prezentował wysoką formę. Biało-czerwoni pokonali wówczas w Rydze Izrael 106:86, a następnie ulegli Niemcom 94:94 po dogrywce w Gdańsku. Skrzydłowy zdobył 13 punktów z Izraelem, a przeciwko aktualnym mistrzom świata zanotował rekordowe w reprezentacyjnej karierze 18 punktów. W drużynie narodowej wystąpił dotąd w 25 spotkaniach, zdobywając łącznie 181 punktów.

Dla syna selekcjonera kadry to już drugie podejście do NBA. Rok temu jego plany gry w Philadelphia 76ers przerwała kontuzja kolana. Z tego powodu nie zagrał w lidze letniej oraz w sierpniowych mistrzostwach Europy w Katowicach i Rydze. Klub rozwiązał umowę, a Polak trafił do Delaware Blue Coats w G-League, gdzie notował średnio 6,8 punktu i 5,1 zbiórki na mecz. Minionego lata wystąpił natomiast w Lidze Letniej w barwach San Antonio Spurs.