Reese Witherspoon z córką jak dwie krople wody! Razem wyglądają na rówieśniczki

Córka znanej pary aktorów ma dziś 27 lat. Ostatnio wiecznie młoda Reese Witherspoon postanowiła pochwalić się pociechą z okazji jej urodzin. Obok uśmiechniętej gwiazdy na zdjęciu widnieje Ava Phillippe, owoc związku z aktorem Ryanem Phillippem. Fotografia natychmiast stała się viralem, a sekcja komentarzy zapełniła się tysiącami wpisów od zachwyconych fanów z całego świata.

Reese Witherspoon i córka Ava jak siostry

50-letnia gwiazda Hollywood opublikowała zdjęcie z Avą tuż po jej urodzinach. 9 września córka Reese Witherspoon i jej byłego męża skończyła 27 lat. Pod wspólnym zdjęciem aktorka zamieściła krótkie życzenia.

- Wszystkiego najlepszego dla mojej słodkiej dziewczynki Avy! Nieskończenie kreatywna, rozsądna i zabawna - napisała.

Fani natychmiast ruszyli z komentarzami. Wpisy zdominowały jednak nie życzenia urodzinowe, a... głosy zachwytu nad uderzającym podobieństwem obu pań. Gwiazda wygląda na niewiele starszą od swojej od dawna dorosłej córki, zaś ta - jak kopia mamy.

- Ona wygląda jak Reese bardziej od Reese; która to która?; geny ojca nawet się nie starały; naprawdę bliźniaczki!; urodziłaś samą siebie - czytamy.

Zgadzacie się, że podobieństwo jest aż tak duże?

Gwiazda jest dwukrotnie rozwiedziona

Reese Witherspoon i jej kolega po fachu Ryan Phillippe poznali się przyjęcia z okazji 21. urodzin aktorki w 1997 roku. Szybko między nimi zaiskrzyło i już dwa lata później odbył się bajkowy ślub. Gwiazdorska para doczekała się dwojga dzieci: córka Ava ma 27 lat, a syn Deacon - niespełna 23 lata. Para rozwiodła się, gdy chłopiec był jeszcze mały.

Drugim partnerem gwiazdy był Jim Toth. Zakochani wzięli ślub w marcu 2011 roku, a półtora roku później urodził się ich syn Tennessee. Niestety, to małżeństwo również nie przetrwało próby czasu. Reese Witherspoon rozwiodła się drugi raz trzy lata temu. Aktualnie nie wiadomo, czy oscarowa aktorka - jedna z najbardziej znanych i najlepiej zarabiających gwiazd na świecie - odnalazła miłość na nowo.

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