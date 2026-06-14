Weronika Książkiewicz szczerze o powrocie do zdrowia. Aktorka przeszła 10-godzinną operację kręgosłupa

"Taniec z Gwiazdami" miał być dla Weroniki Książkiewicz kolejnym etapem w dynamicznie rozwijającej się karierze. Aktorka, znana z ról w popularnych serialach i filmach, cieszyła się sympatią widzów i krytyków. Po zauważeniu niepokojących objawów gwiazda stawiła się w lekarskim gabinecie, gdzie dowiedziała się o chorobie, która na zawsze zmieniła jej życie.

Weronika Książkiewicz zachorowała na raka. Dowiedziała się podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami"

Diagnoza padła, gdy 28-letnia aktorka przygotowywała się do udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Weronika Książkiewicz zauważyła na treningach, że jedna z nóg nie utrzymuje ciężaru jej ciała i jest ewidentnie słabsza. Badania ujawniły szokującą prawdę: gwiazda miała guza kręgosłupa, który prawdopodobnie rozwijał się już od dzieciństwa. Co ciekawe, Książkiewicz jako mała dziewczynka uprawiała regularnie sport, a nawet - nim została aktorką - rozważała karierę w gimnastyce artystycznej.

"Zaczęłam czuć, że gdzieś tracę jedną nogę, nie mam w niej siły. Ta noga nie trzyma mojego ciężaru ciała. Niestety rezonans wykazał, że mam ogromnego guza, ośmiocentymetrowego na rdzeniu kręgowym. Prawdopodobnie ten guz rósł bardzo długo ze mną. Lekarze powiedzieli, że to musiało się dziać od dziecka" - powiedziała aktorka w reportażu "Dzień Dobry TVN".

Aktorka przeszła skomplikowaną operację, a skutki odczuwa do dziś

Ku wielkiemu zaskoczeniu, w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Weronika Książkiewicz poinformowała o rezygnacji z dalszego udziału w show z przyczyn zdrowotnych. Jak przyznała teraz we wspomnianym reportażu, już dzień później przygotowywała się do operacji, która trwała około dziesięć godzin.

Po pilnej operacji nowotworu aktorka długo dochodziła do siebie. Okazało się, że jeden z mięśni w łydce przestał pracować, a konsekwencje problemów z 2009 roku Książkiewicz odczuwa do dziś. W szczerych słowach przyznała, że do dziś lekko utyka na jedną nogę, mimo że nie da się tego zwykle dostrzec w kamerze.

"Jeżeli budzisz się po operacji, po której nie wiadomo, czy będziesz chodzić, nie spędza ci snu z powiek to, czy jeden mięsień pracuje, po prostu się cieszysz. Przez 17 lat żyłam z ciągłym bólem, do którego się przyzwyczaiłam i stał się on codziennością" - wyznała.

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Książkiewicz: "To jest dla mnie cud"

Z uwagi na chęć dalszej pracy zawodowej aktorka postanowiła działać. W trakcie przygotowań do kolejnej roli z pomocą nadeszła mistrzyni Polski w fitnessie, Natalia Mlekicka. Doświadczona w pracy z osobami po rozmaitych chorobach czy kontuzjach trenerka zdecydowanie pomogła Weronice Książkiewicz, która dziś już wie i radzi innym, że nie warto odkładać walki o powrót do pełni sił na później.

"Po 17 latach po operacji ta łydka zaczęła mi pracować. To jest dla mnie cud tak naprawdę. Cud, który wyniknął z wiedzy i ciężkiej pracy, takiego uparcia. Dlatego mówię to dzisiaj, że jeżeli ktoś się waha, jest po ciężkich operacjach czy kontuzjach, żeby nie zostawiać tego, nie odkładać na później, tylko spróbować zawalczyć o taką 100-procentową sprawność" - doradziła.

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