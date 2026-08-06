Michał Wiśniewski i jego młodość za Odrą. Zaskakujące, co łączy go z Niemcami

Znajomość języków obcych to ogromny plus w wielu dziedzinach, w tym w show-biznesie. Do grona artystów biegle władających innymi językami należy Michał Wiśniewski, współtwórca legendarnego zespołu Ich Troje.

Wielbiciele grupy z pewnością pamiętają hity nagrane w języku niemieckim, w tym słynny, eurowizyjny utwór "Keine Grenzen - Żadnych granic". Obecność tego języka w twórczości zespołu to nie przypadek.

Michał Wiśniewski kipi charyzmą. Jakie sekrety skrywa wokalista?

Ekstrawagancki muzyk znany jest nie tylko z ponadczasowych hitów Ich Troje, ale również z zawiłych relacji z kobietami. Pięciokrotnie żonaty wokalista obecnie znów spotyka się ze swoją drugą żoną, Mandaryną. Na ogół nie unika on rozmów o sprawach osobistych i wręcz planuje realizację biograficznego filmu.

W ostatnim czasie artysta opowiedział między innymi o swoim podejściu do wiary – będąc już dorosłym człowiekiem, zdecydował się na zmianę wyznania. Przejście z obrządku katolickiego na protestantyzm miało związek z czasem spędzonym w Niemczech, co mocno zaważyło na jego całym późniejszym życiu.

Młodzieńcze lata w Niemczech. Opanował język, dziś przekazuje go dzieciom

Wokalista wielokrotnie dzielił się bolesnymi wspomnieniami z młodości. Jako dziecko przebywał w domu dziecka oraz w rodzinach zastępczych. Kiedy jego matka Grażyna odzyskała prawa do opieki, wyjechali razem do Niemiec. Szybko jednak zerwał z nią kontakt, ponieważ wróciła do nałogu alkoholowego. Ostatecznie, został zaadoptowany przez ciotkę mieszkającą w Bonn, dzięki czemu zyskał niemieckie obywatelstwo. Do dzisiaj artysta posiada dwa paszporty.

Jako nastolatek Michał Wiśniewski uczęszczał do niemieckiego gimnazjum oraz szkoły muzycznej, szlifując w ten sposób swoje umiejętności językowe. Brał również udział w szkolnym przedstawieniu teatralnym. Po powrocie do Polski uczył się w szkole zawodowej, jednak wielokrotnie potem wyjeżdżał do Niemiec, gdzie pracował chociażby jako sprzedawca. Dzięki temu znakomicie opanował niemiecki. Po przyjściu na świat syna Falco w 2021 r., muzyk przyznał, że dba o jego dwujęzyczność i ubolewa, że nie przekazał umiejętności mówienia po niemiecku starszym dzieciom. Mimo to nie planuje ponownego wyjazdu na Zachód.

"Uwielbiam Niemcy, mieszkałem tam, ale to nie jest rozwiązanie, żeby uciekać przed życiem. Jestem Polakiem, tutaj mam moje dzieci" - mówił kilka lat temu w wywiadzie.

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Niemieckojęzyczne utwory Ich Troje. Pamiętne "Keine Grenzen"

Gdy popularność Ich Troje osiągnęła szczyt nad Wisłą, zespół postanowił spróbować swoich sił za granicą. Grupa Michała Wiśniewskiego wzięła udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji w 2003 roku z piosenką "Keine Grenzen - Żadnych granic", zaśpiewaną w trzech językach: polskim, rosyjskim i niemieckim. Utwór nawiązywał w ten sposób do czasów rozbiorów oraz II wojny światowej i pozwolił na zajęcie siódmego miejsca w finale w Rydze.

Warto jednak przypomnieć, że "Keine Grenzen" nie było jedyną niemieckojęzyczną propozycją w ich repertuarze. Wiśniewski wykonał odważny, szeroko komentowany krok, już po wyborze na reprezentanta Polski biorąc udział również w niemieckich preselekcjach, pod nazwą Troje. Utwór "Liebe macht Spaß" przyniósł szóstą pozycję. W czerwcu 2003 roku ukazała się płyta „Keine Grenzen” z niemieckimi piosenkami, na której obok dwóch eurowizyjnych przebojów znalazło się jedenaście innych kawałków, m.in. "Nur mit dir" oraz "Du bist so nah". Z kolei podczas eurowizyjnego występu w 2006 roku, kiedy Ich Troje zaśpiewali "Follow my heart", w wielojęzycznym utworze znowu dało się usłyszeć słowa po niemiecku.

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