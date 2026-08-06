Rozbój w Warszawie. Pięciu sprawców usiłowało wciągnąć 25-latka do samochodu

Napad przy ulicy Dobosza w Warszawie

Wieczorem 30 lipca 2026 roku przy ulicy Dobosza doszło do niebezpiecznego zdarzenia, którego ofiarą padł 25-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna został zaatakowany przez grupę pięciu napastników w momencie, gdy wpłacał gotówkę do wpłatomatu. Sprawcy próbowali wciągnąć go do samochodu, a w trakcie szarpaniny przewrócili go na ziemię i uderzali rękami po głowie. Napastnicy ukradli saszetkę z pieniędzmi oraz telefon komórkowy, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Poszkodowany doznał obrażeń głowy, a przybyli na miejsce funkcjonariusze udzielili mu pomocy medycznej. Łączna wartość poniesionych strat przekroczyła kwotę 20 000 zł.

Zatrzymanie obywateli Gruzji w miejscowości Duchnów

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci ustalili tożsamość podejrzanych i już 31 lipca 2026 roku zatrzymali ich na terenie miejscowości Duchnów. Grupa składała się z pięciu obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat. Podczas prowadzonych działań mundurowym udało się odzyskać część mienia skradzionego w wyniku przestępstwa. Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności procesowe.

Tymczasowy areszt za rozbój i usiłowanie pozbawienia wolności

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dokonania rozboju przy wspólnym działaniu i w porozumieniu. Dodatkowo odpowiedzą oni za usiłowanie pozbawienia wolności pokrzywdzonego 25-latka. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie wszystkich pięciu mężczyzn. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że najbliższe 3 miesiące podejrzani spędzą w areszcie. Całe postępowanie w tej sprawie jest objęte nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl