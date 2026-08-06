Gwiazdy na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Kto zachwycił na czerwonym dywanie? Mandaryna zaszalała z dekoltem!

Spis treści
Nowe propozycje Polsatu na jesień
Mimo trwających w najlepsze wakacji, telewizja Polsat planuje już nadchodzący sezon. 6 sierpnia stacja zaprezentowała jesienną ofertę, a na imprezie pojawiło się mnóstwo znanych osób. Zaproszeni przez dyrektora programowego stacji Edwarda Miszczaka goście z radością pozowali do zdjęć, udzielali wywiadów i zdradzali pierwsze informacje o swoich nowych programach. W sieci szybko zaroiło się od ujęć uśmiechniętych celebrytów. Na wydarzeniu można było dostrzec zarówno wieloletnie gwiazdy stacji, jak i osoby, które wkrótce po raz pierwszy pojawią się na antenie. Jednak zabrakło kilku osób dobrze znanych widzom. Wśród nieobecnych znaleźli się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy zakończyli współpracę z Polsatem i obecnie przebywają na egzotycznym urlopie.
Zobacz także: Gwiazdy brylowały na ramówce Polsatu. A Cichopek? Sprząta na wakacjach i paraduje w kostiumie kąpielowym
Już wiadomo, że jesienią fani telewizyjnej rozrywki zobaczą kolejne odsłony programów "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie zabraknie również nowych seriali, takich jak "Gliniarze. Śląsk". Jesienna oferta to mieszanka dobrze znanych produkcji z innowacyjnymi formatami mająca przyciągnąć szeroką widownię.
Letnie stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie. Królowała różnorodność
Ubiory gwiazd wzbudziły równie duże emocje, co zapowiadane produkcje. Na ściance przeważały stroje idealne na upały, które z miejsca stały się hitem w sieci. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, nie powinno dziwić, że wiele osób zdecydowało się na nieco odważniejsze kreacje.
Helena Englert pokazała się w białym komplecie, w którym główną rolę grał odsłonięty brzuch, a jej fryzura nasuwała skojarzenia z Christiną Aguilerą. Piotr Mróz również zdecydował się na biel, wybierając jasne spodnie i górę z mocnym wycięciem. Piotr Kędzierski zaprezentował się w klasycznej czerni, za to Sara Janicka przyciągała wzrok dzięki przezroczystym elementom czarnej stylizacji. Izabela Kuna założyła jasne jeansy z delikatnie szampańską bluzką wyposażoną w pelerynę. Mandaryna zachwycała w ciemnej sukience z falbanami, z kolei córka Tomasza Oświecińskiego, który wybrał klasyczną czerń, postawiła na czerwoną kreację z kapturem. Na imprezie gościło oczywiście znacznie więcej znanych osobistości.
Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy zaszalały na ramówce Polsatu. Mandaryna w gorsecie, Englert z gołym brzuchem, a córka Oświecińskiego w kapturze