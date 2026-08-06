Gwiazdy na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Kto zachwycił na czerwonym dywanie? Mandaryna zaszalała z dekoltem!

Nowe propozycje Polsatu na jesień

Mimo trwających w najlepsze wakacji, telewizja Polsat planuje już nadchodzący sezon. 6 sierpnia stacja zaprezentowała jesienną ofertę, a na imprezie pojawiło się mnóstwo znanych osób. Zaproszeni przez dyrektora programowego stacji Edwarda Miszczaka goście z radością pozowali do zdjęć, udzielali wywiadów i zdradzali pierwsze informacje o swoich nowych programach. W sieci szybko zaroiło się od ujęć uśmiechniętych celebrytów. Na wydarzeniu można było dostrzec zarówno wieloletnie gwiazdy stacji, jak i osoby, które wkrótce po raz pierwszy pojawią się na antenie. Jednak zabrakło kilku osób dobrze znanych widzom. Wśród nieobecnych znaleźli się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy zakończyli współpracę z Polsatem i obecnie przebywają na egzotycznym urlopie.

Zobacz także: Gwiazdy brylowały na ramówce Polsatu. A Cichopek? Sprząta na wakacjach i paraduje w kostiumie kąpielowym

92

Już wiadomo, że jesienią fani telewizyjnej rozrywki zobaczą kolejne odsłony programów "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie zabraknie również nowych seriali, takich jak "Gliniarze. Śląsk". Jesienna oferta to mieszanka dobrze znanych produkcji z innowacyjnymi formatami mająca przyciągnąć szeroką widownię.

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Letnie stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie. Królowała różnorodność

Ubiory gwiazd wzbudziły równie duże emocje, co zapowiadane produkcje. Na ściance przeważały stroje idealne na upały, które z miejsca stały się hitem w sieci. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, nie powinno dziwić, że wiele osób zdecydowało się na nieco odważniejsze kreacje.

Helena Englert pokazała się w białym komplecie, w którym główną rolę grał odsłonięty brzuch, a jej fryzura nasuwała skojarzenia z Christiną Aguilerą. Piotr Mróz również zdecydował się na biel, wybierając jasne spodnie i górę z mocnym wycięciem. Piotr Kędzierski zaprezentował się w klasycznej czerni, za to Sara Janicka przyciągała wzrok dzięki przezroczystym elementom czarnej stylizacji. Izabela Kuna założyła jasne jeansy z delikatnie szampańską bluzką wyposażoną w pelerynę. Mandaryna zachwycała w ciemnej sukience z falbanami, z kolei córka Tomasza Oświecińskiego, który wybrał klasyczną czerń, postawiła na czerwoną kreację z kapturem. Na imprezie gościło oczywiście znacznie więcej znanych osobistości.

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy zaszalały na ramówce Polsatu. Mandaryna w gorsecie, Englert z gołym brzuchem, a córka Oświecińskiego w kapturze

Juror "TzG" mówi o wojnie między TVN a Polsatem. Szok, co wyszło po finale!