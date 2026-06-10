"Warsaw Shore" wraca jako "Polska Shore". Wojtek Gola prowadzącym, znamy uczestników

Po ponad dekadzie obecności na ekranie i 21 sezonach "Warsaw Shore", jeden z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych formatów reality w Polsce, wraca w zupełnie nowym wydaniu - "Polska Shore". Pierwsze dwa odcinki będzie można zobaczyć już 17 czerwca w serwisie streamingowym CANAL+.

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"Warsaw Shore" wraca jako "Polska Shore"

Znany format MTV Networks przedstawia grupę młodych ludzi mieszkających razem i imprezujących w najlepszych klubach, kochających życie nocne i dobrą zabawę. Wspólny czas, wyjścia, konflikty i relacje - to właśnie z tego połączenia powstał oglądany na całym świecie program, który od lat elektryzuje widzów i wywołuje dyskusje w sieci. W Polsce reality show również stał się fenomenem, zyskał ogromne i wierne grono fanów, a jego uczestnicy to dzisiaj rozpoznawalne nazwiska polskiego internetu i świata influencerów.

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"Polska Shore" - uczestnicy i prowadzący

W odświeżonej formule programu, czyli "Polska Shore", pojawią się zarówno rozpoznawalne gwiazdy różnych reality, jak i zupełnie nowi uczestnicy. Wśród nich znaleźli się Kamil "Taazy" Mataczyński, Laura Chmielewska, Sebastian Tokarz, Amanda Gorońska, Olga Rerutko, Bilel Gebali, Milan Kazimierczak, Magda Krasoń, Natasza Jakubiec i Mateusz Szczepanik. W roli prowadzącego zobaczymy Wojtka Golę.

To widownia wyznacza kierunek decyzji programowych i naszych nowych produkcji; zdecydowaliśmy się kupić ten format i przywrócić go w nowej odsłonie wyłącznie dla widzów CANAL+. Wierzymy, że POLSKA SHORE trafi zarówno do ogromnej grupy fanów, którzy dorastali z programem, jak i do nowego pokolenia szukającego bezkompromisowej rozrywki. Ten format nadal ma w sobie autentyczność, energię i nieprzewidywalność, które zrobiły z niego popkulturowy fenomen - ale dziś opowiada tę historię na nowych zasadach, zmienia się tak, jak zmienia się nowe pokolenie - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+

Pierwsze dwa odcinki już 17 czerwca tylko w serwisie streamingowym CANAL+. (informacja prasowa)