Viki Gabor zniknęła z mediów. Tak tłumaczyła przerwy od show-biznesu. Wiemy, gdzie ją zobaczymy

Chociaż Viki Gabor jest jedną z najmniej problematycznych gwiazd polskiego show-biznesu, z jakiegoś powodu często znajduje się w samym centrum medialnego zainteresowania i jest bohaterką krzykliwych nagłówków. Media ochoczo rozpisywały się o jej rzekomym konflikcie z Roxie Węgiel, a także o romskim ślubie, na który zdecydowała się pod koniec roku i o którym - znacznie więcej niż ona sama - opowiedział dziadek jej wybranka. Bogdan Trojanek, również artysta muzyczny, udzielił serii wywiadów, zapowiadając kilkudniowe wesele piosenkarki czy informując o jej planowanej wyprowadzce poza granice Polski.

Viki Gabor zniknęła z mediów

Po ogłoszeniu zaręczyn Viki Gabor niemalże całkowicie wycofała się z mediów. Artystka wystąpiła podczas Sylwestra, za kulisami którego udzieliła wywiadu tylko nam, chwilę później na Film Song Festival w Bydgoszczy, a w lutym mogliśmy ją zobaczyć podczas Krajowych Eliminacji do Eurowizji. W social mediach Viki na próżno szukać jednak nowych wpisów.

Viki Gabor o zniknięciu z mediów

To nie pierwszy raz, gdy artystka zdecydowała się zadbać o swoje zdrowie psychiczne i na jakiś czas wycofać z show-biznesu. W lipcu 2025 roku opowiedziała o tym w pierwszym odcinku naszego formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Mam momenty, że znikam. Odcinam się, ale nie przez to, że coś złego się u mnie dzieje. Robię to dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego. Staram się zachowywać balans w moim życiu, żebym była wypoczęta i nie czuła presji. To najgorsze, co może się stać. Nie chciałabym nazywać tego, co robię pracą, bo mam z tego sam fun i cieszę się, że mogą robić to, co lubię - napisała w opublikowanym na ESKA.pl artykule.

Viki Gabor - najbliższy koncert

Artystka powróci jednak niebawem na scenę. Jak wynika z oficjalnych zapowiedzi, zobaczymy ją podczas transmitowanego przez Polsat koncertu z okazji Dnia Matki w Toruniu.