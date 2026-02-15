W życiu zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 w ostatnim czasie działo się bardzo dużo. Viki Gabor wciąż prowadzi aktywną karierę muzyczną, poszukując nowych inspiracji, grając koncerty i współpracując z innymi artystami. Po ukończeniu 18 lat wokalistka opuściła rodzinny Kraków, a uwielbiane przez siebie Boże Narodzenie spędziła we własnym domu. Niespodziewanie wzięła też ślub! Ceremonia w tradycji romskiej zaskoczyła całą Polskę. Teraz wraz z partnerem Viki przygotowuje się do oficjalnego ślubu.

Viki Gabor w walentynki z ukochanym

Na co dzień 18-letnia wokalistka ceni sobie ochronę prywatności. Dlatego też wieści nie tylko o poważnym związku, ale i o tradycyjnych w jej kulturze zaślubinach i przygotowaniach do hucznego wesela były na językach w całej Polsce. Prywatne fotki z partnerem to zatem rzadkość w przypadku Viki Gabor. Wokalistka zapewnia, że jest bardzo szczęśliwa, ale zależy jej na zachowaniu osobistych spraw dla siebie. Wyjątek zrobiła 14 lutego z okazji święta zakochanych. W walentynkowy wieczór piosenkarka opublikowała na instagramowej relacji wspólne zdjęcie z ukochanym Giovannim. Fani rozpływają się nad związkiem ich idolki!

i Autor: @vikigaborofficial/ Instagram

Kim jest Giovanni Trojanek?

Giovanni Trojanek ma 19 lat i jest wnukiem Bogdana Trojanka, lidera romskiego zespołu Terne Roma. Chłopak podobnie do Viki Gabor był wychowywany w tradycji swoich przodków i wiele czasu spędził za granicą. Jak zdradził dziadek chłopaka, urodził i kształcił się w szkołach w Wielkiej Brytanii, i właśnie tam wspólną przyszłość ma planować z Viki. Co ciekawe, Giovanni z racji pochodzenia nie posługuje się biegle językiem polskim.

"On urodził się w Wielkiej Brytanii. Nie mówi dobrze po polsku, zna podstawowe rzeczy, ale jak dziennikarz zada mu pytanie, to on biedny nie odpowie i Viki będzie musiała go ratować" - powiedział Bogdan Trojanek w rozmowie z "Kozaczkiem".