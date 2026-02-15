Turniej WTA w Dubaju. Niespodziewany obrót spraw dla 'szczęśliwych przegranych'?

Szczęśliwe przegrane w turnieju WTA Dubaj

W turnieju WTA 1000 w Dubaju zarówno Magdalena Fręch (59. WTA), jak i jej przeciwniczka Peyton Stearns (55. WTA) uzyskały awans do drabinki głównej jako tzw. szczęśliwe przegrane. Oznacza to, że pomimo porażek w ostatniej rundzie kwalifikacji, obie zawodniczki skorzystały z wycofania się innych tenisistek z turnieju. Ta niespodziewana okazja dała im drugą szansę w prestiżowych zawodach, co jest rzadkością w sporcie.

Amerykanka Peyton Stearns skutecznie wykorzystała tę szansę, prezentując się znakomicie na korcie. 24-letnia tenisistka dominowała w kluczowych momentach meczu, szczególnie w serwisie, nie dając Fręch ani jednej okazji na przełamanie. Mecz, trwający godzinę i 23 minuty, zakończył się wynikiem 6:4, 6:2 na korzyść Stearns, co stanowiło jej trzecie zwycięstwo w czwartym bezpośrednim starciu z Polką.

Kiedy zagra Magda Linette w Dubaju?

Polskie nadzieje w turnieju WTA Dubaj spoczywają teraz na barkach Magdy Linette, która również rozgrywa swój mecz pierwszej rundy. Linette zmierzy się z Nowozelandką Lulu Sun, mając nadzieję na awans do dalszej fazy rozgrywek. Dla polskiej tenisistki to ważna okazja, by pokazać swoje umiejętności i spróbować pójść dalej niż jej rodaczka.

Warto odnotować, że w turnieju nie bierze udziału wiceliderka światowego rankingu, Iga Świątek. Jej decyzja o rezygnacji z występu w Dubaju była już wcześniej ogłoszona, co wpłynęło na skład turniejowej drabinki. Brak Świątek otwiera drogę innym zawodniczkom do walki o cenne punkty i prestiżowy tytuł WTA 1000, choć jej obecność z pewnością przyciągnęłaby większe zainteresowanie.

