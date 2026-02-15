Turniej ATP w Buenos Aires. Argentyńczyk czy Włoch – kto sięgnie po trofeum?

Półfinały turnieju ATP w Buenos Aires

Argentyński tenisista Francisco Cerundolo, najwyżej rozstawiony w turnieju, zapewnił sobie miejsce w wielkim finale, pokonując swojego rodaka Tomasa Martina Etcheverry'ego. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 7:5, co świadczyło o dominacji Cerundolo w kluczowych momentach spotkania. Publiczność w Buenos Aires z zadowoleniem przyjęła awans jednego ze swoich reprezentantów do decydującej fazy rywalizacji.

W równoległym półfinale Luciano Darderi z Włoch również pokonał zawodnika gospodarzy, Sebastiana Baeza. Włoch zaprezentował wysoką formę, zwyciężając 7:6 (7-2), 6:1. Szczególnie imponujący był drugi set, w którym Darderi stracił zaledwie jednego gema, skutecznie eliminując kolejnego Argentyńczyka z turnieju. Tym samym obaj najwyżej rozstawieni tenisiści spotkają się w walce o trofeum.

O co grają Cerundolo i Darderi w finale?

Finałowe starcie w Buenos Aires będzie miało dla obu tenisistów istotne znaczenie w kontekście ich kariery. Luciano Darderi będzie miał szansę na zdobycie swojego piątego tytułu w turniejach ATP. Z kolei Francisco Cerundolo walczy o czwarte trofeum, co z pewnością doda rywalizacji dodatkowego smaku. Obaj zawodnicy prezentują wysoki poziom i ambicję, by powiększyć swoją kolekcję zwycięstw.

Nadchodzący finał będzie również ich piątym bezpośrednim pojedynkiem na korcie. Dotychczasowy bilans ich starć jest remisowy, co zapowiada niezwykle zacięty i wyrównany mecz. Ten fakt dodatkowo podgrzewa atmosferę przed decydującym spotkaniem w turnieju ATP w Buenos Aires. Kibice mogą oczekiwać emocjonującego widowiska, które wyłoni najlepszego tenisistę tego tygodnia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.