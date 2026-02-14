Viki Gabor z ukochanym, Doda w ślubnej sukni i nostalgiczna Nosowska. Tak wyglądały walentynki u gwiazd!

Walentynki to idealna okazja, aby wyrazić swoje uczucia i spędzić czas z ukochaną osobą. Celebryci, podobnie jak my wszyscy, korzystają z tego dnia, aby uczcić swoje związki. Media społecznościowe zalała fala zdjęć i filmów dokumentujących romantyczne gesty, prezenty i wspólnie spędzone chwile. Nie zabrakło klimatycznych kolacji, spontanicznych, a także nuty nostalgii we wspomnieniach z dawnych lat. Gwiazdy pokazały, że miłość ma wiele oblicz i można ją celebrować na różne sposoby.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Walentynki u gwiazd. Tak znane pary spędzały 14 lutego

Wiele osób w całej Polsce postawiło na klasyczne, romantyczne kolacje, a inne - na całkiem inne formy spędzania walentynek. Nie brakuje też niekonwencjonalnych pomysłów u singli, którzy też mają ochotę uczcić ten dzień. Jak to wyglądało u celebrytów? Wspólne zdjęcie z partnerem pokazała na instagramowej relacji Viki Gabor. Młoda piosenkarka dopiero co wzięła z nim tradycyjny, romski ślub, rozgrzewając sieć do czerwoności. Całuśne zdjęcia z nową dziewczyną wrzucił za to Allan Enso, czyli syn Edyty Górniak. Wśród młodych gwiazd świętowali także Roxie Węgiel i jej mąż Kevin Mglej. "J***ć hejterów" - napisała artystka na Instagramie, udostępniając serię wspomnień z ukochanym. Z kolei Kuba Szmajkowski i jego chłopak Emilio odtworzyli na TikToku pocałunek z plakatu filmu "Wichrowe wzgórza".

Wzruszające wspomnienia i babskie wieczory

Po sentymenty sięgnęła również Katarzyna Nosowska. Wokalistka wrzuciła na swoje profile media społecznościowe garść archiwalnych zdjęć ze swoim mężem Pawłem Krawczykiem. Tuż przed walentynkami 26-rocznicę ślubu świętowali za to Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka. Wzruszający post opublikowała Sharon Osbourne. Wdowa po legendarnym Ozzym wrzuciła zdjęcie, na którym trzyma dłoń ukochanego, podpisując je "na zawsze walentynka".

Tymczasem Klaudia Halejcio zabrała koleżanki na luksusowy, babski wieczór. Suknię ślubną przyodziała zaś Doda. Ale to nie o trzecie małżeństwo chodzi! Gwiazda, zgodnie z noworocznym bingiem, zapowiedziała koncert na PGE Narodowym.

Jak Wy spędziliście 14 lutego? Koniecznie dajcie znać! Zdjęcia celebryckich walentynek możecie znaleźć w naszej galerii poniżej.