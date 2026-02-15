Lindsey Vonn opuściła szpital. Co dalej z karierą utytułowanej alpejki?

Lindsey Vonn po operacji opuściła szpital

Słynna amerykańska narciarka alpejska Lindsey Vonn opuściła w niedzielę szpital w Treviso po czwartej operacji. Zawodniczka doznała złamania nogi wskutek wypadku podczas zjazdu olimpijskiego. Bezpośrednio po wypisie udała się na miejscowe lotnisko, jak poinformowała agencja Reutera, wskazując na dalsze plany rehabilitacyjne.

Wcześniej, w sobotę, 41-letnia Vonn zamieściła wpis na Instagramie, w którym potwierdziła, że jej ostatni zabieg przebiegł pomyślnie. Mimo to, alpejka podkreśliła, że przed nią "długa droga", a kolejna operacja zaplanowana jest już w Stanach Zjednoczonych, co świadczy o skomplikowanym charakterze urazu.

Jak doszło do wypadku Lindsey Vonn na Igrzyskach?

Amerykanka wystartowała w olimpijskim zjeździe w ubiegłą niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie podczas zawodów Pucharu Świata. Determinacja Lindsey Vonn była widoczna podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, gdzie rywalizowała z ortezą chroniącą kontuzjowany staw, świadcząc o jej ambicjach medalowych.

W trakcie zjazdu, jadąca jako trzynasta zawodniczka, Vonn upadła na początku trasy, po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o bramkę, co spowodowało, że z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Po upadku, przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana śmigłowcem. Vonn to jedna z najbardziej utytułowanych alpejek, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata, która jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver.

