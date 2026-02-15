Igrzyska 2026 w Predazzo. Polska z szansą na medal w duetach, ale kto skoczy obok Tomasiaka?

Polska blisko podium w symulacji duetów

W symulacji olimpijskiego konkursu duetów, opartej na rezultatach sobotniego konkursu indywidualnego, Polska zajęłaby czwarte miejsce. Łączna nota Kacpra Tomasiaka, który był trzeci, oraz Pawła Wąska, sklasyfikowanego na 14. pozycji, wyniosła 557,1 punktu. Polacy stracili zaledwie dwa punkty do Norwegii, która z wynikiem 559,1 punktu zajęłaby trzecie miejsce. Najlepsi w symulacji okazali się Japończycy, zdobywając 579,5 punktu dzięki srebrnemu medaliście Renowi Nikaido i szóstemu Ryoyu Kobayashiemu.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazłaby się Austria z dorobkiem 571 punktów, osiągniętym przez piątego Jana Hoerla i siódmego Stephana Embacherra. Piąty wynik należał do Niemców, którzy z 534,9 punktu, po skokach dziewiątego Philippa Raimunda i piętnastego Andreasa Wellingera, uplasowali się za Polską. Słoweńcy, mimo złotego medalu Domeny Prevca, zajęliby odległe miejsce z powodu słabego występu Anže Laniška, który był 30., co dało łącznie 516,1 punktu.

Kto wystąpi w polskim duecie? Trener Maciusiak o składzie

Nie jest jeszcze ustalone, jaki będzie ostateczny skład reprezentacji Polski w poniedziałkowym konkursie duetów, który jest zaplanowany na godzinę 19:00. Kacper Tomasiak ma zapewniony udział w tej rywalizacji. Istnieje teoretyczna możliwość, że Pawła Wąska zastąpi Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który w sobotnim konkursie indywidualnym zajął 21. miejsce, jednak jego szanse są niewielkie.

"Mamy jeszcze czas na podjęcie decyzji. W niedzielę będziemy mieć dzień wolny. Nie wystartujemy w treningach. Przeanalizujemy wszystkie skoki, ale raczej będą to Kacper z Pawłem."

Trener Maciej Maciusiak zapowiedział analizę wszystkich skoków, wskazując jednak na większe prawdopodobieństwo występu Tomasiaka i Wąska. Sam Kamil Stoch, który po tym sezonie kończy karierę, wyraził się jasno na temat swoich perspektyw. Skoczek nie spodziewa się udziału w duetach, argumentując, że w konkursie indywidualnym lepiej wypadł Paweł Wąsek.

"Nie sądzę, żebym wystartował w duetach. Startują najlepsi. Paweł wypadł lepiej w konkursie, więc nie będę się łudził."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.